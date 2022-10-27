「農村再生 進擊有成」 10月27日起台北華山盛大開展

行政院農業委員會主委陳吉仲今(27)日於華山1914文化創意 產業園區出席「農村再生 進擊有成」成果展開幕記者會，為10月27日至30日為期4日的 農村再生成果展揭開序幕， 期將政策轉化為知性與易理解的語言讓更多的人關注農村議題， 讓大眾體驗臺灣農村的魅力。此外， 該會更表揚協助推動零飢餓政策的綠照社區，擴大辦理供餐、 配送食材暖暖包， 協助農村及鄰近村里高齡者與弱勢家庭的餐食服務， 讓農村高齡者或弱勢家庭均能獲得安全、營養和充足的食物， 達成糧食安全及促進永續農業為核心。

這次成果展以「農村再生 進擊有成」為策展主軸，其中以為期4日的農村實境靜態展為主展區 於華山東2館呈現臺灣農村的蛻變，週末(29日及30日)於華山 劇場周邊草坪更結合展售市集與音樂會，以各式消費滿額贈、 抽獎及限時拍賣會活動，銷售來自全臺22縣市優質農特產、 農創商品及農村好物； 傍晚音樂會更以傳遞在地文化及農村情懷之理念出發， 邀請到創作歌手鄭宜農壓軸獻唱， 期讓民眾能透過五感體驗感受臺灣農村的美好。

農村實境靜態展：六大展區X五感體驗

農委會表示，這次農村實境靜態展共分六大展區，第一展區為「 農境：進擊的環境」彷彿走入農村無牆美術館，淌流美學時空感； 第二展區「農物：進擊的物產」以山水實境打造臺灣中央山脈， 展示全臺農村社企、農村好物及地域品牌；第三展區「農蘊： 進擊的技藝」藉由農村情境展現農村傳統及創新技藝的無限可能； 第四展區「農趣：進擊的體驗」透過16場多樣化的體驗活動及各式 農村遊程的發掘遊戲，深入農村文化與生活風格；第五展區「農創： 進擊的世代」看見農村最美的風景－人， 藉由農村社區綠色照顧綠療育場景的芬芳帶出促進農村永續發展關鍵 的長者、青年與領航者；第六展區「農再：進擊的農村」 由臺灣金牌農村與里山典範道出臺灣農村翻轉的故事。線上展將於1 0月27日至12月31日上線，凡線上觀展並參加農村NFT互動 遊戲，即有機會獲得兌換禮。

啟動「明日農村」深入對談 主題活動精采可期

農委會說明，這次主題活動相當精采，27日下午於東2館金農舞臺 舉辦「農村領航跨世代對談」邀請農村領航各屆得主－郭俊銀、 王嘉勳、王翎鳳、李誌倫進行跨世代對話，並由商周單筱輝協理、 臺灣最美農村故事館張義勝創辦人擔任引言人， 探究農村的傳承與未來。成果展期間， 多場精彩主題活動將陸續舉辦：28日的「里山繪本說書會」將由尖 尖故事屋主理人陳若蘋老師帶領民眾共讀榮獲德國「2022iF設 計獎」的「你知我行．里山倡議」繪本。29日的「名人講堂系列」 首場邀請到知名營養師李婉萍， 分享在農村推動綠飲食的經驗及狀況，以及如何以農村在地好食材， 設計讓高齡者吃得健康， 同時符合高齡者牙口健康及營養所需之美味菜餚； 下午則邀請國民詩人吳晟老師與土地創作歌手吳志寧共同說唱農村－ 咱的土地心跳聲，以及分享各自創作及生活經驗，透過朗讀、對談、 吟唱，闡述我們的島、我們的農村，表現對土地的情懷、 祝福與豐收。30日則有「農村洄游家行動論壇－洄游追夢三部曲」 ，以「返鄉前準備」、「返鄉後挑戰與突破」及「返鄉亮點案例」 作為思考路徑，展開一系列關於返鄉實踐方法的討論。 希冀本次活動能夠成為青年洄游農村的支持力量，讓大眾更了解「 青年回鄉行動」的價值所在！

農村好集市X戶外音樂會，假日FUN買就送， 線上線下好康不間斷！

除華山東2館展覽與活動外，週末(29日及30日)於華山劇場周 邊草坪將舉辦農村好集市及音樂會，由農委會水土保持局6個分局及 全臺22縣市現場展售全臺各地之風土物產、 優質農創商品及農村好物等， 並安排阿芳老師進行線上線下限時拍賣會， 消費滿額還有豐富好禮與液晶電視、旅遊券等多項大獎可以帶回家； 傍晚除有農村武裝青年、蝴蝶交響樂團及台青蕉樂團等團體表演， 此次更邀請到創作歌手鄭宜農壓軸演唱， 讓民眾體驗在地文化與農村情懷。活動內容豐富有趣， 邀請大家蒞臨參觀，欲瞭解更資訊請上活動官網查詢(www. rural-regeneration.com)。

照片來源：水土保持局提供