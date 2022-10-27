臺灣證交所參展「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」

臺灣證券交易所持續關注FinTech、智能理財、區塊鏈、AI人工智慧等發展趨勢，及對證券市場可能的影響，將於10月28日至29日參加世貿一館舉行之「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，並於「金融機構展區」設置攤位，歡迎投資人及一般民眾踴躍蒞臨參觀。

近年來全球金融科技（FinTech）議題持續發酵，各項技術應用蓬勃發展，金融與科技之創新跨界整合，使金融服務更有效率。為推動我國金融科技發展，育成具潛力的金融科技業者，培育金融科技人才，以提升我國金融業競爭力。由金融監督管理委員會指導，金融總會及台灣金融研訓院共同主辦「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」。此次活動主軸包括有「金融科技專業研討」、「金融科技博覽展」、和「新創發表與媒合」等3項。

此次活動證交所以「臺灣證券市場・迎向數位金融」為主題參展，規劃數位問答遊戲，與現場民眾互動，讓民眾能多瞭解證券投資知識及加強投資風險意識，並以現行力推的「臺灣創新板」、「資本市場永續發展」、「盤中零股交易」及「定期定額投資股票及ETF」等4項主題，展現證交所多年來持續推動金融科技的成果，並藉此宣達證交所核心價值，並呼應大會之金融服務與生活改變(信賴便利、安全、多元、個人化服務)之活動主軸。

證交所將針對本次FinTech之參展廠商及一般參觀民眾辦理數場主題簡報，簡報後隨即進行互動問答並提供贈品;另亦安排與現場民眾互動，請現場民眾加入「宅在家學習網」會員、加入FB粉絲專頁並按讚分享完成後，即贈送紀念品，以增進民眾學習證券知識之意願;此外，提供前述4個參展議題之相關重要資訊，並透過電視螢幕輪播主題相關知識宣導短片及防範金融投資詐騙等證券投資教育宣導短片，透過展場影音提高宣導效果。

證交所透過深入淺出互動方式，期待民眾感受金融科技所強調的安全防護、交易便利和智慧生活。活動現場備有精心實用的互動紀念品，熱情邀請民眾「長知識拿贈品」，踴躍參與這次難得的盛會。

相關活動訊息請至https://www.fintechtaipei.tw/。