永和國小百年校舍視察　未來預計爭取21億改建老舊校舍

新北市永和區永和國民小學建校100年， 位處人口最密集的永和區中樞位置，擁有百年的悠久校史， 學校教學大樓多屬老舊校舍， 大門位置車道小影響學生上下學動線安全， 另學校周邊多為老舊社區、停車位一位難求。新北市長侯友宜今（2 7）日至永和國小視察百年校舍現況， 期許未來校舍改建能改善學校問題，同時符應社區民眾之需求， 為校園、社區創造更優質的幸福生活環境。

市長侯友宜表示，自2021年起新北市教育預算編列超過630億元 ，是50幾年以來，首次成為全國教育經費第一高的縣市，2023年 更編列超過676億元，代表新北對教育投入與支持。 新北市重視學生學習環境，為打造舒適安全的校舍， 永和國小未來將規劃二期、工期8年的校舍改建工程，預計爭取21 億經費，建設一個多功能綜合大樓； 同時整體校舍採複合式設計理念，地下室將規劃315個停車位， 不僅滿足學生學習、也能提供民眾運動所需， 更同時能解決社區民眾停車之問題， 將提供全校師生優質的教學環境，重塑校園嶄新空間面貌， 透過校舍改建給學校師生安全舒適的教學環境， 共創社區與學校雙贏與共榮。

永和國小校長莊朝欽表示，校內長期以來缺乏大型集會場所且學校7 棟教學大樓屋齡老舊， 為不同年代建置的校舍導致各棟的建物連結有高低之落差， 期待未來改建後，打造五育均衡的優質校園，提供學生空間寬敞、 安全舒適的學習環境，同時改善社區交通及停車問題， 並能提供社區居民運動及休憩場館，發揮公共財最大效益， 創造學校、鄰里及社區共享與共好。

教育局表示，新北市學校與交通局共構地下停車場已營運學校計31 校，共可提供9,986個停車位，改善社區長期停車不易的問題。 新北市將學生學習品質與校園安全環境列為首要施政之務， 近四年計有超過100項全國第一及全國首創的教育施政成果， 各項教育表現調查結果接連第一；投入超過200億經費優化教育環 境，包含校舍補強工程279棟、新設校及老舊校舍整建16校、 老舊廁所改善超過1,000間、視聽教室優化、 老舊校舍斜屋頂改善、圖書館改造及校園體育衛生改造等建設， 打造優質的學習環境，新北教育持續創新與精進， 未來還要投入超過百億的預算，翻新校舍、廁所與污水管線、 防水隔熱與建置智慧教室，打造更優質的教育環境。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供