永和國小百年校舍視察　未來預計爭取21億改建老舊校舍

新北市永和區永和國民小學建校100年，位處人口最密集的永和區中樞位置，擁有百年的悠久校史，學校教學大樓多屬老舊校舍，大門位置車道小影響學生上下學動線安全，另學校周邊多為老舊社區、停車位一位難求。新北市長侯友宜今（27）日至永和國小視察百年校舍現況，期許未來校舍改建能改善學校問題，同時符應社區民眾之需求，為校園、社區創造更優質的幸福生活環境。
市長侯友宜表示，自2021年起新北市教育預算編列超過630億元，是50幾年以來，首次成為全國教育經費第一高的縣市，2023年更編列超過676億元，代表新北對教育投入與支持。新北市重視學生學習環境，為打造舒適安全的校舍，永和國小未來將規劃二期、工期8年的校舍改建工程，預計爭取21億經費，建設一個多功能綜合大樓；同時整體校舍採複合式設計理念，地下室將規劃315個停車位，不僅滿足學生學習、也能提供民眾運動所需，更同時能解決社區民眾停車之問題，將提供全校師生優質的教學環境，重塑校園嶄新空間面貌，透過校舍改建給學校師生安全舒適的教學環境，共創社區與學校雙贏與共榮。
永和國小校長莊朝欽表示，校內長期以來缺乏大型集會場所且學校7棟教學大樓屋齡老舊，為不同年代建置的校舍導致各棟的建物連結有高低之落差，期待未來改建後，打造五育均衡的優質校園，提供學生空間寬敞、安全舒適的學習環境，同時改善社區交通及停車問題，並能提供社區居民運動及休憩場館，發揮公共財最大效益，創造學校、鄰里及社區共享與共好。
教育局表示，新北市學校與交通局共構地下停車場已營運學校計31校，共可提供9,986個停車位，改善社區長期停車不易的問題。新北市將學生學習品質與校園安全環境列為首要施政之務，近四年計有超過100項全國第一及全國首創的教育施政成果，各項教育表現調查結果接連第一；投入超過200億經費優化教育環境，包含校舍補強工程279棟、新設校及老舊校舍整建16校、老舊廁所改善超過1,000間、視聽教室優化、老舊校舍斜屋頂改善、圖書館改造及校園體育衛生改造等建設，打造優質的學習環境，新北教育持續創新與精進，未來還要投入超過百億的預算，翻新校舍、廁所與污水管線、防水隔熱與建置智慧教室，打造更優質的教育環境。
照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供