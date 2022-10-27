新北熟齡女子圖鑑！揮灑色彩 第三人生更精彩　歡迎上婦女中心官網瀏覽

新北巿婦女服務中心規劃「第三人生設計工作坊」， 包含身心覺察、社會參與、財務規劃、 生命回顧以及藍圖規劃等系列課程，並辦理「新北熟齡女子圖鑑」 分享會， 讓這群熟齡姐妹以真人圖書館的形式分享精采的第三人生旅程。

新北巿婦女服務中心主任黃歆斐表示，如何面對越來越長壽的人生， 成為全人類共同的課題，愛爾蘭成人教育學家凱利 (Edward Kelly) 提出「第三人生 (Third Act) 」概念，表示每個人只要活得夠久，都會有第三歲月； 但重點在於能不能再次成長，發展出屬於自己真正的興趣， 並且能助人、傳承、貢獻己力，這些都需要提前儲備。

在國小做晨間課輔的學員彭敏華分享，在陪伴孩童學習的時光中， 看到孩子的改變，讓她非常快樂與感動。她也提到自身經驗， 有天無意間得知第2個孫子從母姓，當下有點錯愕， 但回想在婦女中心學習性別平等，也擔任婦女權益宣講， 深知法規和時代潮流， 內省發現不舒服的原因在於兒子和媳婦沒有事先溝通或告知， 其實在意的只是「相互尊重！」 這也成了她宣講性別平等時提醒大家要注意的地方。

曾在金融保險業服務的李秀琴，有個幸福美滿的家庭，先生是律師、 女兒是牙醫，但她卻又在退休後二度就業。 她表示人生要不斷的學習，創造不同的價值，她鑽研造型氣球， 並進入各社福機構帶領長輩或小孩玩氣球，帶給大家歡樂。

另一學員許美月表示，每個人都是一本書，只是內容不同， 透過工作坊帶領，獲得許多成長與改變。她和先生開設眼鏡行， 已傳承到第二代，也曾擔任公會理事長和工商婦女企管協會理事長， 她在手作書中寫下：「我是一朵太陽花，希望像太陽一樣， 普照大地！」 新北市志願服務協會理事長劉素枝也參加課程，她說助人最樂， 婦女撐起半邊天，協會推動長者權益服務，包含健康飲食、 交通安全，甚至引導長者預立醫囑。

社會局副局長吳淑芳表示，新北巿婦女人口佔全巿人口51.23% ，其中50歲以上婦女又佔全市婦女人口的42.40%。 女人過中年，要逐漸面對身體的變化、子女的離家， 因此要學習準備及規劃。透過分享會，看到姊妹們梳理人生， 展現精采的第三人生。新北巿會持續提供婦女大學、樂活大學、 樂齡學院等，讓婦女創造無限價值。

新北市婦女服務中心將學員的第三人生故事放上官網的「線上展覽」 區，歡迎有興趣的民眾上網瀏覽，網址：https:// ntwsc.tw/activity/exhibition。