中華電信率先獨家提供Apple Watch國際漫遊服務

中華電信今(27)日宣布率先獨家提供Apple Watch 國際漫遊服務。蘋果公司於九月中旬新機上市即發布：中華電信為台灣首波唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者。因應國境開放、 國人出國需求大增，中華電信領先同業正式提供該服務。

即日起，持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上錶款之行動通信版(GPS+Cellular)， 並申辦中華電信國際漫遊方案與One Number一號多機服務的客戶，即可享受Apple Watch國際漫遊服務。另貼心提醒客戶，使用前， iPhone手機需先更新至iOS 16作業系統版本、Apple Watch 需更新至watchOS 9.1，搶先於國外漫遊期間，體驗用Apple Watch 打電話、上網的生活新型態。

為迎接國境開放，中華電信於日前推出的「日本、 韓國超值型漫遊上網方案」，提供日本「 1天最低平均只要61元起」及韓國「平均1天只要49元起」 的漫遊優惠價，廣受消費者回響。依中華電信統計日、 韓漫遊服務申辦人次較上月同期成長5.5倍！ 中華電信國際漫遊提供手機原號上網免換SIM卡、免設定、 免租借分享器，24小時計費制的貼心功能， 滿足消費者的多元需求，即刻申辦中華電信國際漫遊方案， 更多優惠詳見網址www.cht.com.tw/home/ campaign/roaming/jk.html。

中華電信並提供One Number服務的多重優惠，即日起至12月31日止， 申請One Number 贈點方案享月租費優惠價149元、一次申辦30個月再贈Hami point 2,000點、以及首次申請eSIM 裝置免收首次設定費(原價300元)，讓客戶輕鬆體驗Apple Watch與iPhone手機使用相同門號、相同帳單、 共用iPhone門號的通話分鐘數與上網傳輸量；此外， 申辦上述One Number指定年約方案或啟用國際漫遊服務客戶， 有機會抽中Apple Watch Ultra、Hami Point點數688 點或日/韓/美漫遊服務(序號兌換期限365天)， 共計超過250個獎項。

中華電信為台灣首波唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者， 即刻申辦中華電信國際漫遊與One Number一號多機服務，搭配Apple Watch即可享受出國旅遊、辦公的嶄新行動生活體驗！