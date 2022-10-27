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「尹食堂」停業四年將重新開幕！朴敘俊、鄭有美已收到邀約

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 17:07
尹食堂第二季（圖／截自tvn）

尹食堂第二季（圖／截自tvn）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）因新冠肺炎疫情暫停營業的南韓人氣綜藝節目「尹食堂」，即將重新開幕!

根據韓媒Star News報導，「尹食堂」正以12月開始拍攝為目標，秘密進入了準備階段，以「尹社長」尹汝貞為首，製作團隊正與演出團隊緊鑼密鼓協調日程，原班底朴敘俊及鄭有美所屬的經紀公司也分別表示，已收到拍攝邀約，但一切都尚未定案。

「尹食堂」為南韓知名綜藝節目製作人羅䁐錫的節目之一，記錄著藝人們在海外開設韓式餐廳，從籌備到實際經營的過程，藝人尹汝貞、李瑞鎮及鄭有美為固定班底。

「尹食堂」2017年播出第一季，餐廳開設在印尼峇里島附近的德拉娜安島（Gili Trawangan Island），由「國民爺爺」申久擔任工讀生，獲得了14.1%的收視率。第二季於2018年播出，該季餐廳來到了西班牙北海岸的小鎮，由朴敘俊擔任工讀生，該季獲得了16%的收視率，寫下了南韓有線電視台綜藝節目的新記錄。

在第二季播出後，因疫情關係無法至海外拍攝，於是羅䁐錫製作人於2021年推出了「尹Stay」，這次改為經營民宿，於南韓國內全羅南道的韓屋村拍攝，主要接待外國客人，從接待入住至三餐都由藝人們一手包辦，除了固定人馬外，還邀請到了朴敘俊及崔宇植一起經營。
韓綜
尹食堂

更新時間 : 2022-10-27 17:42 GMT+08:00

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