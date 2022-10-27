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台灣國發基金投資如興踩雷　龔明鑫「我們也是受騙者」

根據國發會資料，去年國發基金共計有66家轉投資事業，獲利32家、虧損34家，年度盈餘193億元。其中包括如興在內，有5家公司營運虧損較109年度增加。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 17:22
國家發展委員會主委龔明鑫27日上午赴立法院經濟委員會報告並備質詢，有立委質詢時問及「半導體去台化」現象，龔明鑫強調半導體「去台化」可能性...

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國發基金投資績效出爐，根據報告，國發基金110年度盈餘為新台幣193億元，近幾年整體投資績效尚屬良好，不過仍有部分轉投資事業虧損，其中如興、Gogoro、東貝光電等5家公司虧損金額更較109年度擴大。

紡織大廠如興爆財務危機，國發基金是大股東損失不輕。立法院經濟委員會今天(27日) 邀請國發會主委龔明鑫就國發基金「重要新興事業投資」的66家轉投資事業虧損情形進行報告。

根據國發會資料，去年國發基金共計有66家轉投資事業，獲利32家、虧損34家，年度盈餘193億元。

其中有5家公司營運虧損較109年度增加，分別是高雄捷運、太極影音、如興、東貝光電以及Gogoro，又以如興虧損最多、約19億元。

龔明鑫答詢表示，國發基金投資如興14億多接近15億元，目前帳面虧損10到11億元。

綜合中廣新聞與中央社報導，立委楊瓊瓔質詢是否可能血本無歸，龔明鑫沒有明確回答，表示如興現在有新的經營團隊進行重組，股票還暫停交易中。

楊瓊瓔追問，是否如外界所言，蔡英文總統視察如興後便綠燈直通，國發基金成為如興第三大股東，龔明鑫否認，並稱投資如興是國發會受騙了。

龔明鑫：報告委員，我們也是受騙者......2018年才知道。

立委：我就等著國發會主委講這個話，堂堂中華民國政府國發會主委竟然會受騙，人民的納稅錢怎麼辦。

中廣新聞)

楊瓊瓔要求國發會一個月內提出報告，檢討國發基金的投資審核機制。

龔明鑫今天也表示，檢調已經起訴如興公司前董事長陳仕修，另一方面，現在如興經營階層改組，國發基金會看明年4月財報是否能如期編出來。

龔明鑫也說，國發基金將促請董事代表，積極督促轉投資事業持續改善營運狀況及財務結構。

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更新時間 : 2022-10-27 17:41 GMT+08:00

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