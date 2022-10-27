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台灣文策院創意內容大會擴大規模 國際買家數量創歷屆新高

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/10/27 17:14
創意內容大會將於11月3日松山文創園區登場。（圖/文策院）

創意內容大會將於11月3日松山文創園區登場。（圖/文策院）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第三屆TCCF創意內容大會增至四大主題單元，擴大規模展期長達11日，邀請國際級重量買家參與，推動以創意為核心的跨域共創，將於11月3日松山文創園區登場。

台灣國境解封，文策院主辦的TCCF首次迎來大規格，來台國際買家數量創新多，今年更增至四大單元，分別為「提案大會」、「內容交易市場」、「創新展演」與「國際趨勢論壇」，盼努力吸引國內外不同領域的業者參與。

文策院院長李明哲表示，目前已有法國製作人協會、新加坡Mediacorp、Youtube等60位國際買家將來台，幾乎每天都會接到新的來台名單，會有好成績來自團隊在參加國際展會時努力宣傳台灣影視產業，並寄出獎勵計劃甜頭，例如文策院投資國際合資案件，整體配套增強來台動力。

李明哲強調今年展會三大重點，一、強化國際連結，國際重量級夥伴深度參與，全面強化創投提案單元，透過國際合資合製，拓展海外市場；二、引入多角度資源，包含電信公司、國內外OTT平台、媒體集團等；三、推動以創意為核心的跨域共創。

另外，跨域展演邀請35組團體，將於11日至13日三大場地進行，以音樂表演為主軸，歌手吳蓓雅、血肉果汁機、拍謝少年等將輪番登場，馬戲團、國樂、實境秀等團體跨域演出也是重頭戲，策展人紀柏豪透露，吳蓓雅將呈現《成功的人實境秀》以戲劇形式搭配歌唱作品，血肉果汁機將跟DJ Questionmark同台，除了在松菸倉庫舞台，新銳樂團將於文創廣場帶來表演，巴洛克花園則有扯鈴跟世界音樂表演等。

紀柏豪說，今年以對於未來音樂內容的想像策展，「未來會有更多跨學科、跨領域的合作來創造新的觀看體驗，不只侷限於音樂，當成一個實驗，未來盼可以成為文化內容推給國際買家。」

「內容交易市場」匯集來自台、日、韓、泰、新、港超過 130 間國內外公司，展示超過 800 件作品，包含甫獲第 57 屆金鐘獎多項大獎的《良辰吉時》、強檔國片《流麻溝十五號》、高優質實境節目《極島森林》等。
創意內容大會

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