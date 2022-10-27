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BNT、莫德納BA.5次世代疫苗通過EUA　適用12歲以上　台灣最快11月下旬開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 15:54
莫德納、BNT的COVID-19次世代「BA.5雙價疫苗」EUA，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用。

莫德納、BNT的COVID-19次世代「BA.5雙價疫苗」EUA，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）食藥署昨（26）日晚間核准莫德納、BNT的COVID-19次世代「BA.5雙價疫苗」EUA，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用，首批預計向莫德納採購60萬劑，最快11月上旬到貨。

食藥署於昨日召開專家會議，審核BioNTech BA.1及BA.4/5雙價疫苗與Moderna BA.4/5雙價疫苗之專案輸入申請案。經審查所附資料，與會專家建議同意依藥事法規定核准專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的COVID-19疫苗基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。

指揮中心發言人莊人祥在今（27）日例行記者會上表示，因應食藥署核准專案輸入，指揮中心已與莫德納公司聯絡和訂購，預計首批有60萬劑，最快11月上旬到貨。

由於目前我國未收到莫德納BA.4/5雙價疫苗的檢驗品，待疫苗到貨後將經過14天封緘檢驗，預計11月接近下旬開打。

BNT、莫德納BA.5次世代疫苗通過EUA　適用12歲以上　台灣最快11月下旬開打

另外，因應變異株疫情及邊境率續開放影響，以及以及民眾完成追加接種獲得免疫保護力之重要性，經諮詢ACIP專家後，即日起開放18歲以上民眾符合「經醫師評估不適合mRNA疫苗」或「希望選擇其他種類疫苗接種」，開放單價疫苗作為第2次追加劑，也就是俗稱的「第4劑」，不再受限只能打莫德納次世代雙價疫苗。但須與前一劑間隔12周以上。

莊人祥說明，目前已將公文交給各縣市衛生局，考量到疫苗預約系統作業時間，實際開打日依各縣市為主。

BNT、莫德納BA.5次世代疫苗通過EUA　適用12歲以上　台灣最快11月下旬開打

BNT、莫德納BA.5次世代疫苗通過EUA　適用12歲以上　台灣最快11月下旬開打
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更新時間 : 2022-10-27 16:10 GMT+08:00

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