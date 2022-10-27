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鋃鐺入獄兩次 李在鎔出任南韓三星電子會長 集團迎來第三代接班人

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 14:57
李在鎔於今（27）日悄悄上任會長一職（圖／美聯社）

李在鎔於今（27）日悄悄上任會長一職（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）曾捲入南韓前總統朴槿惠「閨蜜門」醜聞的三星電子（Samsung Electronics）副會長李在鎔，經董事會同意後，今（27）日在沒有舉行任何就職活動的情況下，默默出任會長，正式接班帶領這南韓最有價值的公司。

根據韓聯社報導，三星電子是在25日前會長、李在鎔父親李健熙逝世2週年的追悼會後，於公司內的公告欄上分享了李在鎔上任的感想與決心，與李健熙於1987年隆重舉行就職儀式形成強烈對比。

財界相關人士指出，在2014年李健熙病倒後，李在鎔就實質領導三星集團。據報導，李在鎔表示，三星的生存取決於未來技術，應更果斷向前，他也指出，他最重視的是人才和技術，應該要撇開性別及國籍，培育能夠改變世界的人才。李在鎔也說道，三星應當要投資全新技術、培植人才，營造開放及多元的文化。他認為三星將會是實現夢想的企業，不斷開闢新世界，並以新技術造福人類。

今年54歲的李在鎔，曾因涉嫌賄賂前總統朴槿惠閨蜜而兩度入獄，遲遲未能接任會長，影響三星決策。今年稍早南韓法務部才以「國家利益」為由將其特赦。李上任後馬上要面臨的挑戰是，美國對中國半導體業制裁所引發的全球科技業動盪。三星第三季獲利年減31%，是近三年來首見。
三星
李在鎔

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