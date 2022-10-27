今年本土累計破750萬例！10/27台灣增3萬5702例、84人死亡、254例中重症

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增35,702例COVID-19確定病例，分別為35,640例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增84例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，與上周四相比減少4123例、降低10.4%，除了少部分縣市微微增加外，各縣市皆有大幅度下降趨勢，但每天新增數還是維持3萬多例，請民眾別輕忽，仍須遵守相關防疫規範。



指揮中心表示，今日新增之35,640例本土病例，為16,308例男性、19,306例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(6,149例)，臺中市(4,851例)，高雄市(4,233例)，桃園市(3,545例)，臺北市(3,469例)，臺南市(3,147例)。



指揮中心指出，今日新增84例本土病例死亡個案，為47例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、48例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月19日至10月24日，死亡日期介於10月3日至10月24日。





指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，31例男性，31例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、美國、新加坡(各2例)，法國、越南、印尼(各1例)移入，另53例感染國家調查中。入境日期介於今年9月26日至10月25日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,591,541例確診，分別為36,232例境外移入、7,555,255例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,563例COVID-19死亡病例，其中12,546例本土，另17例為境外移入。

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