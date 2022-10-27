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【遊客當心】武陵農場台灣獼猴衝入車內　男子遭攻擊手掌撕裂縫7針

➤東勢林管處表示，有關武陵獼猴危害問題，委有專業團隊辦理定期驅猴，放置防猴垃圾桶，並在停車場入口明顯處有放置宣導告示牌。➤告示牌提醒民眾「猴群出沒注意-上下車及整理行李時，請留意車輛附近獼猴，避免於獼猴面前飲食或開啟背包以防獼猴搶食」。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 15:33
此為示意圖 (原圖: 武陵山莊.中央社; TN後製合成) 

此為示意圖 (原圖: 武陵山莊.中央社; TN後製合成) 

延伸閱讀: 大貓熊「團團」腦部疑患惡性腫瘤•預後差不考慮見客　北市動物園: 民眾可留言祝福

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有民眾24日在武陵山莊停車場遭台灣獼猴攻擊，造成手掌撕裂傷，共縫了7針，他呼籲相關單位應管理國家公園內野生動物。東勢林管處表示，委由專業單位定期驅猴。

有男子日前規劃登山行程，抵達武陵山莊停車場，人還在駕駛座後方，正推開門還未下車時，瞬間一隻大獼猴衝入車內，坐在他的腿上，朝他的右手咬下，隨即跳出車外，男子手掌有2公分、深0.5公分撕裂傷，多處擦傷、刺傷。

男子緊急用生理食鹽水消毒傷口，因武陵農場遊客中心醫務室沒開，只好前往最近的梨山衛生所，傷口共縫了7針。因手掌受傷，而登山行程途中有部分路程需要拉繩、攀爬，他在另一個友人陪同下撤退，其他人繼續行程。

中央社報導，男子不滿在國家公園內，野生動物隨意傷人，規劃半年的登山行程因此泡湯，並指致電相關單位卻互相推責，無一個單位可以處理後續事項。

東勢林管處透過文字稿指出，現場同仁在25日晚間接獲通知後，即辦理保險通報工作，協助後續保險理賠事宜，26日中午與遊客聯繫表達關懷，並由梨山工作站主任趕抵現場慰問及處理，另因遊客受傷不適不便搭公共運輸工具，將協助載送返家休養，並代為支付住宿費用以表慰問。

東勢林管處表示，有關武陵獼猴危害問題，委有專業團隊辦理定期驅猴，放置防猴垃圾桶，並在停車場入口明顯處有放置宣導告示牌，提醒民眾「猴群出沒注意-上下車及整理行李時，請留意車輛附近獼猴，避免於獼猴面前飲食或開啟背包以防獼猴搶食」。

東勢林管處指出，雪霸國家公園管理處、武陵農場及東勢林管處等機關組成聯合驅猴隊，定期辦理驅猴；有關武陵山莊停車場獼猴，東勢林管處已進行多次加強驅猴工作，對於脫序獼猴的處理，已委請專業團隊啟動捕捉計畫。

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