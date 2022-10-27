台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 由文化部影視及流行音樂產業局指導成立的「台灣電影起飛大聯盟」，於昨(26)日舉行宣傳造勢記者會，文化部長李永得於會中訂下未來影視目標盼提高國片市占率。

面臨疫情衝擊，李永得於4月提出「我們的電影－瘋台片」行銷計畫，舉辦「青春限定場」及「學生優惠場」，全力瞄準青年學子觀眾，成功帶動國片觀影熱潮，共有超過8萬大學生觀影，《咒》刷出1.7億票房佳績，國片總發行量迄今（至10月7日）達66片，創出4.2億的票房。

伯樂影業董事長吳明憲於會中分析台灣電影製作待解問題，並從三大面項著手－資金、產製及市場。他表示，電影製作需短期融資，金流資源很重要，現在幾乎都是電影圈互相投資，希望未來能吸引不同產業的資金；勞資雙方要建立良好的溝通平台，避免再讓勞資糾紛打擊團隊士氣；市場端則希望打破國片僅靠口碑宣傳，透過原創內容會吸引觀眾，後端版權則希望能上國際串流平台。

李永得承諾明年國片上映會有實質的促銷活動，消息一出大振人心！更訂下未來兩年目標，「疫情前國片市占率8%，希望未來兩年市占率達20%」，為達標會下修企業投資門檻，創作端更可以以專案類型提出財務計畫向文策院申請投資。

李永得說，訂目標要可行兼具挑戰性，過去的10年平均國片市占率大概在8%左右，疫情期間有起伏，今年市占率突破10%，因為電影製作需要一段時間，所以規劃以兩年時間為期，低標至少達到16%，最終目標為20%。

李永得強調，大家一起努力一定可以達到，因為國內電影人才十分豐厚，影片類型多元故事內容好看，最重要的是國內電影界團結，政府要加大力道支持，首要加強的是投資部分，文策院直接投資的專案片子今年就有15部要開拍，過去平均一年開拍約70部，預估加強投資後開拍片數會增加20%至30%。

請前往「國片起飛PLUS」掌握最新資訊