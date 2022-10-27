Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/10/27 12:35
《罪後真相》入圍金馬影帝、女配兩大獎，主創團隊出席「國片起飛」記者會共享佳績。(圖/主辦單位)

《罪後真相》入圍金馬影帝、女配兩大獎，主創團隊出席「國片起飛」記者會共享佳績。(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 由文化部影視及流行音樂產業局指導成立的「台灣電影起飛大聯盟」，於昨(26)日舉行宣傳造勢記者會，文化部長李永得於會中訂下未來影視目標盼提高國片市占率。

面臨疫情衝擊，李永得於4月提出「我們的電影－瘋台片」行銷計畫，舉辦「青春限定場」及「學生優惠場」，全力瞄準青年學子觀眾，成功帶動國片觀影熱潮，共有超過8萬大學生觀影，《咒》刷出1.7億票房佳績，國片總發行量迄今（至10月7日）達66片，創出4.2億的票房。

伯樂影業董事長吳明憲於會中分析台灣電影製作待解問題，並從三大面項著手－資金、產製及市場。他表示，電影製作需短期融資，金流資源很重要，現在幾乎都是電影圈互相投資，希望未來能吸引不同產業的資金；勞資雙方要建立良好的溝通平台，避免再讓勞資糾紛打擊團隊士氣；市場端則希望打破國片僅靠口碑宣傳，透過原創內容會吸引觀眾，後端版權則希望能上國際串流平台。

李永得承諾明年國片上映會有實質的促銷活動，消息一出大振人心！更訂下未來兩年目標，「疫情前國片市占率8%，希望未來兩年市占率達20%」，為達標會下修企業投資門檻，創作端更可以以專案類型提出財務計畫向文策院申請投資。

李永得說，訂目標要可行兼具挑戰性，過去的10年平均國片市占率大概在8%左右，疫情期間有起伏，今年市占率突破10%，因為電影製作需要一段時間，所以規劃以兩年時間為期，低標至少達到16%，最終目標為20%。

李永得強調，大家一起努力一定可以達到，因為國內電影人才十分豐厚，影片類型多元故事內容好看，最重要的是國內電影界團結，政府要加大力道支持，首要加強的是投資部分，文策院直接投資的專案片子今年就有15部要開拍，過去平均一年開拍約70部，預估加強投資後開拍片數會增加20%至30%。

請前往「國片起飛PLUS」掌握最新資訊
文策院
李永得
文化部
電影
娛樂
國片

相關新聞

漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告曝光！超強卡司、台灣上映時間搶先看！
漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告曝光！超強卡司、台灣上映時間搶先看！
2022/10/25 15:09
台灣史詩級《流麻溝十五號》揭女性政治犯過去　取材綠島「思想改造集中營」真實故事
台灣史詩級《流麻溝十五號》揭女性政治犯過去　取材綠島「思想改造集中營」真實故事
2022/10/24 14:45
高顏質組合！南韓電影「分貝」將上映　李鍾碩、金來沅、車銀優以海軍制服帥氣登場
高顏質組合！南韓電影「分貝」將上映　李鍾碩、金來沅、車銀優以海軍制服帥氣登場
2022/10/22 16:49
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
2022/10/21 16:45
有怪獸！鬼才導演提姆波頓世界巡迴展到台灣　不曾公開的超幽默手稿搶先看！
有怪獸！鬼才導演提姆波頓世界巡迴展到台灣　不曾公開的超幽默手稿搶先看！
2022/10/20 12:03

更新時間 : 2022-10-27 13:07 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊
SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊
日劇女神松隆子「Q：歌舞伎之夜」25日台灣首演　售票打破兩廳院35年紀錄
日劇女神松隆子「Q：歌舞伎之夜」25日台灣首演　售票打破兩廳院35年紀錄