響應台灣同志遊行　Google推彩蛋、直播還有Chrome主題任你換

（台灣英文新聞／科技組 台北報導）台灣同志遊行（Taiwan LGBT+ Pride）將在 29 日登場，Google宣布旗下搜尋、地圖、Chrome 瀏覽器等產品都將透過功能更新與彩蛋響應，更將在搜尋頁面中置入即時串流，讓使用者能透過遊行直播影片共襄盛舉，也讓世界看見台灣倡議平等、擁抱多元性別友善。

今年將第11次參與遊行活動的Google表示，遊行當天，使用者只要透過 Google 搜尋同志遊行相關的中、英文關鍵字，例如：「台灣同志遊行」、「 Taiwan Pride」、「Taiwan LGBT Pride」、「Pride Parade Taipei 」，就可看到置頂的活動相關資訊，甚至是「即時串流」選項（ 如示意圖），呈現活動主辦單位台灣彩虹公民行動協會的 YouTube 直播遊行 連結畫面，讓無法親自到場的人也能透過線上方式參與遊行， 更讓全球網友看見台灣對多元性別友善的支持。

此外，當天只要以「同志遊行」 進行搜尋，結果頁面將出現跳動的彩虹愛心；點擊彩虹愛心後， 瀏覽器將會出現手舉彩虹旗幟的遊行隊伍， 以及從天落下的繽紛紙片，以溫馨動畫應援遊行活動。

搜尋台灣同志遊行相關中、英文關鍵字， 可以直接在結果頁面透過觀看遊行直播 （圖／Google 提供）

在搜尋列中輸入「同志遊行」， 並點選彩虹愛心找到隱藏彩蛋動畫（圖／Google 提供）

不單如此，Chrome 瀏覽器也與五位新世代的 LGBTQ+ 藝術家合作，於全球推出一系列瀏覽器主題作品； 使用者只要前往線上應用程式商店，點選主題並搜尋「LGBT 藝術家」，就可以設定桌上型或筆記型電腦的螢幕， 在個人化設定的同時展現對同志社群的支持。 Google 也聽取了跨性別與非二元性別社群的聲音， 瞭解他們因為人生經歷的改變，不一定想要看到自己過去的照片， 因此也在去年推出全新相簿功能，讓所有使用者都可以在「回憶」 功能中選擇隱藏某些人物或時間的照片。

Chrome 瀏覽器推出 LGBT 藝術家系列主題，透過個人化設定展現對同志社群的支持 （圖／Google 提供）

此外，Google 也持續協助中小微型企業和 LGBTQ+ 社群建立連結。使用者只要在 Google 地圖上搜尋「LGBTQ+ 友善」，就可以找到對性別認同更包容的商家和餐廳； 而業者若是支持多元性別、經營跨性別友善的空間、 提供性別友善的廁所或設施，也可在 Google 地圖「商家檔案」上標註「屬性」選項， 讓更多有需要的人能更容易找到他們感到自在的消費環境。

Google強調，長期以來該公司積極提倡多元價值， 除了透過自發性內部員工社團定期舉辦專業講座和活動， 強化同仁的性別平權意識、提倡對於不同族群、文化的認識與包容， 我們也持續打造更具包容性的產品與服務， 期望為多元性別認同的族群帶來更友善的使用體驗。