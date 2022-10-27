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響應台灣同志遊行　Google推彩蛋、直播還有Chrome主題任你換

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/27 12:14
Chrome 瀏覽器推出 LGBT 藝術家系列主題，透過個人化設定展現對同志社群的支持。（圖／Google　提供）

Chrome 瀏覽器推出 LGBT 藝術家系列主題，透過個人化設定展現對同志社群的支持。（圖／Google　提供）

（台灣英文新聞／科技組　台北報導）台灣同志遊行（Taiwan LGBT+ Pride）將在 29 日登場，Google宣布旗下搜尋、地圖、Chrome 瀏覽器等產品都將透過功能更新與彩蛋響應，更將在搜尋頁面中置入即時串流，讓使用者能透過遊行直播影片共襄盛舉，也讓世界看見台灣倡議平等、擁抱多元性別友善。

今年將第11次參與遊行活動的Google表示，遊行當天，使用者只要透過 Google 搜尋同志遊行相關的中、英文關鍵字，例如：「台灣同志遊行」、「Taiwan Pride」、「Taiwan LGBT Pride」、「Pride Parade Taipei 」，就可看到置頂的活動相關資訊，甚至是「即時串流」選項（如示意圖），呈現活動主辦單位台灣彩虹公民行動協會的 YouTube 直播遊行 連結畫面，讓無法親自到場的人也能透過線上方式參與遊行，更讓全球網友看見台灣對多元性別友善的支持。

此外，當天只要以「同志遊行」進行搜尋，結果頁面將出現跳動的彩虹愛心；點擊彩虹愛心後，瀏覽器將會出現手舉彩虹旗幟的遊行隊伍，以及從天落下的繽紛紙片，以溫馨動畫應援遊行活動。

搜尋台灣同志遊行相關中、英文關鍵字，可以直接在結果頁面透過觀看遊行直播 （圖／Google　提供）

在搜尋列中輸入「同志遊行」，並點選彩虹愛心找到隱藏彩蛋動畫（圖／Google　提供）

不單如此，Chrome 瀏覽器也與五位新世代的 LGBTQ+ 藝術家合作，於全球推出一系列瀏覽器主題作品使用者只要前往線上應用程式商店，點選主題並搜尋「LGBT 藝術家」，就可以設定桌上型或筆記型電腦的螢幕，在個人化設定的同時展現對同志社群的支持。 Google 也聽取了跨性別與非二元性別社群的聲音，瞭解他們因為人生經歷的改變，不一定想要看到自己過去的照片，因此也在去年推出全新相簿功能，讓所有使用者都可以在「回憶」功能中選擇隱藏某些人物或時間的照片。

Chrome 瀏覽器推出 LGBT 藝術家系列主題，透過個人化設定展現對同志社群的支持　（圖／Google　提供）

此外，Google 也持續協助中小微型企業和 LGBTQ+ 社群建立連結。使用者只要在 Google 地圖上搜尋「LGBTQ+ 友善」，就可以找到對性別認同更包容的商家和餐廳；而業者若是支持多元性別、經營跨性別友善的空間、提供性別友善的廁所或設施，也可在 Google 地圖「商家檔案」上標註「屬性」選項，讓更多有需要的人能更容易找到他們感到自在的消費環境。

Google強調，長期以來該公司積極提倡多元價值，除了透過自發性內部員工社團定期舉辦專業講座和活動，強化同仁的性別平權意識、提倡對於不同族群、文化的認識與包容，我們也持續打造更具包容性的產品與服務，期望為多元性別認同的族群帶來更友善的使用體驗。
Google
台灣同志遊行
Chrome
LGBT+

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更新時間 : 2022-10-27 13:07 GMT+08:00

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