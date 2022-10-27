媒體與數位平台議價•唐鳳：調查產業損失試算彌補金　擬1個月內促成雙方對話

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）數位部長唐鳳表示，媒體議價機制上電子媒體跟報業計算基準可能不同，目前文化部、NCC有做廣電與平面媒體的產業調查與損失試算，接下來可能試算彌補多少，也會參考國外相關作法。

立法院交通委員會今天(27日) 邀數位發展部部長唐鳳列席業務報告並備質詢。國民黨立委洪孟楷關注後續媒體與數位平台分潤進度與規劃。

唐鳳表示，實際跨部會會議主持者是行政院政務委員吳政忠，數位部是主要幕僚，多方利害關係人就是要讓每一方知道新聞具備公益性。

唐鳳指出，議價可能要有計算機制、寫出相關參數，相關議題上會參考國外作法。電子為主的媒體與報業計算基準可能不同，文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）也有在進行各自的產業調查，目前已做損失試算，接下來要試算可能彌補多少，1個月後對話平台要討論聚焦試算，確保大家都可以同意。

立委今天也提出臨時提案，要求數位部及相關部會1個月內參考國外現行分潤制度，先草擬合理、公平計價方案，以利雙方溝通順暢，以利達成媒體議價機制儘速啟動，數位部也同意提案。

唐鳳26日曾表示，規劃1個月內促成新聞業跟大型數位平台業者對話，就分潤議題探索出彼此都可接受方案；目前了解雙方都有相當高的對話意願，也強調立法與對話機制兩者可並行不悖。

媒體議價相關的跨部會會議25日傍晚舉行，由行政院政務委員吳政忠主持，包括數位部、文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）都派代表與會。政府預計在1個月內召開對話平台，讓新聞業跟數位平台業者進行對話。

唐鳳26日下午出席數位產業署「AI DAY」成果發表會，會中接受媒體聯訪。

唐鳳表示，這次討論是了解新聞業，尤其是報業經營上碰到的困難，像是新聞業過去10年可能裁員2成左右、廣告收入減半等狀況，如果再繼續下去，可能不利民主社會的發展，因為民主社會有賴於非常強韌的新聞業，大型數位平台在各國也都有碰到類似情況，也陸續達成一些協議。

唐鳳解釋，後續要確保跨境數位平台跟新聞業就分潤議題，探索出彼此都能接受的解決方案，規劃1個月內促成彼此對話。目前雙方都有相當高對話意願，而且也已經在準備一些可行方案，並沒有誰不願意來對話，現行不排除任何機制，包含立法的可能性。

唐鳳表示，概念上跨境數位平台並不反對「新聞有價」或者是「新聞是社會公益」概念，目前是要看如何確保分潤公平、合理，這部份就攸關機制設計。

唐鳳解釋，數位部並不是新聞業的主管機關，NCC主管廣電媒體，文化部管理平面媒體，強調這是跨部會協調的機制，大型數位平台的生意中，包括綜合性電商部份是由數位部主管，但其他數位服務也未必是數位部主管。

至於業者有沒有傾向透過什麼樣的機制來進行後續分潤，唐鳳表示，如果看世界各國狀況，例如有強制議價制度的國家，其實未必要等強制議價通過，業者雙方就會自主進行議價，無論是歐洲的著作鄰接權模式或基金模式等，立法也有立法的節奏，跨部會會議共識之一也認為，立法以及對話機制，其實可以並行不悖。

媒體與數位平台議價•唐鳳：調查產業損失試算彌補金 規劃1個月內促成雙方對話

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