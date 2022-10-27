接見疫後首個印尼國會訪團　蔡英文盼持續提升雙邊關係

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統府今（27）日上午公布，「印尼國會台灣連線」 跨黨派共同主席馬大倪（Mardani Ali Sera）率跨黨派訪團晉見總統蔡英文。蔡英文表示，過去6年來，台灣與印尼簽署20項的合作備忘錄，在各個領域持續深化交流。 她期待，雙方持續透過經貿等各面向合作，提升雙邊關係， 一起為世界做出更多貢獻。

本次訪團為全球新冠疫情爆發後，首個來台的印尼國會訪團，成員由跨黨派議員組成，訪賓尚包括共同主席馬大倪夫人瓦辛媞（Siti Oniah Warid）及阿塞普（Asep Maoshul Affandy）議員。

蔡英文在致詞中表示，過去6年來，台灣和印尼的雙邊關係越來越密切， 雙方簽署20項的合作備忘錄，也在農業、教育等領域深入交流。如雙方共同在2016年簽署農業合作協定，共同設置農業示範區，未來，我們會共同推動糧食生產計畫， 以及繼續鼓勵印尼青農來台灣實習，讓雙方的農業合作持續提升。

蔡英文也提及，台灣和印尼在2018年簽署合作備忘錄， 共同培養更多的印尼技職人才。在這幾年的教育交流之下， 印尼目前已經成為台灣第二大外籍學生來源國。

蔡英文表示，除了印尼學子來到台灣學習， 現在也有超過24萬位印尼移工朋友跟我們一起打拚。未來， 我們也希望跟印尼朋友擴大合作，在台灣或在國際場域上一起努力， 促進區域的繁榮與發展。

蔡英文也提及印尼積極參與國際活動，如下個月舉辦G20峰會， 明年也將接任東協的輪值主席國，她強調，印尼是台灣新南向政策主要目標國之一，去年兩國雙邊貿易額達到113億美元。蔡英文期待，台灣和印尼透過經貿等各面向的合作，持續提升雙邊關係， 一起為世界做出更多的貢獻。

馬大倪在致詞時指出，過去3年， 他們經常與「駐印尼台北經濟貿易代表處」討論， 如何提升雙方的合作。他認為，台灣與印尼都面對相同的問題，包括疫情、 氣候變遷、烏俄戰爭等國際議題，除了區域的作為， 他認為更應該加強國際間的合作。因為每一個國家的問題， 都會影響到其他國家。他比喻，以前我們是200艘船住在一起， 但是現在，我們是住在一艘大船，但是裡面有200個位置。 我們想建立一個人道的橋梁，是比政治或經濟橋梁還要更強的橋梁。

馬大倪表示，印尼是一個大國，擁有約1萬7, 000多個島嶼，有300多個種族及700多種方言， 但印尼實行開放的政府政治，讓人民可以共同生活在一起。他希望， 可以加強與台灣的合作，讓更多的印尼學生來學習， 也希望有更多的農民與漁工，可以來到台灣學習更多的技術。

馬大倪還提及，台灣有很多印尼移工， 每一位移工的背後都有很多期待他們的家庭， 希望這些移工都能得到妥善的照顧。同時， 印尼年輕的勞動力也相當多， 期待台灣與印尼的年輕人能夠一起合作，透過合作讓世界更和平。