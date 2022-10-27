台灣九合一選舉將至！公督盟：22縣市只有5縣市規劃辯論式政見發表會　呼籲重視公共思辨平台

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）距離九合一地方選舉不到一個月，政治人物論文抄襲風波與無關政策的選舉口水接連取代了公共議題的討論與辯證，公民監督國會聯盟今(27)日呼籲政黨候選人，拿出具體市政設計和論述，積極參與辯論式公辦政見會，讓社會儘速回歸公眾事務的思辨，不要因為政治操作而失焦。

公督盟今日在立法院以「誰是黑心商品？拒絕成份揭露？誰怕辯論式公辦政見發表會？全國竟只有5縣市辦理？!」為題舉辦記者會，並指醒政黨候選人，「選舉是民主政治的基石，民眾在投票當天做出政策價值的決定，因此選前是檢視修正現行政策的關鍵時刻，而即將開跑的各縣市公辦政見發表會，就是一個重要的公共思辨平台。」

經調查全國公辦縣市首長政見發表會的辦理情形，公督盟發現，22 個縣市均會在11月中旬到選前這段期間辦理公辦縣市首長政見發表會，但只有 5 個縣市規劃採取「辯論式政見發表會」，其他 17 縣市則以傳統發表政見方式辦理。規劃採取「辯論式政見發表會」的縣市主要集中在六都，包括新北市、桃園市、臺中市、高雄市，六都以外採辯論式的縣市只有花蓮縣。

公督盟指出，現行公辦政見發表會有二種形式，一種單純由候選人陳述政見，另一為辯論式，但是需有一定比例候選人同意才能舉辦。

公督盟說明，依據《公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法》第 18-1 條規定，同一選舉區三分之二以上候選人同意，得以辯論方式進行。所謂「辯論」辦理程序包括了「主持人說明、政見申論、發問人發問及結論」四個步驟。和第一種政見發表會差別在於，多了由公正人士進行提問，要求每一位候選人逐一回答的環節。辯論過程雖無候選人彼此交叉詰問，但至少提供選民直接向候選人提問的機會，並要求候選人針對社會所關心的特定議題提出願景和改善策略，是傳統政見發表未具有的優點。

據調查，縣市未採辯論式政見發表主因有二，第一類為地方選委會有對候選人調查辯論意願，但同意的候選人未超過三分之二，因此採取傳統式政見發表，這類縣市包括臺南市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣。

公督盟認為，選舉是眾人之事，既然出面角逐公職人員，卻不願意接受選民的提問，這種心態令人費解。地方選委會應直接公開候選人的調查結果，讓人民知道到底是哪些候選人拒絕公眾溝通、不願意面對公民社會的檢視。

公督盟並指出，另一個未採辯論式政見發表的原因是，地方選委會因考量人力、公正性等因素，並未主動對候選人進行辯論意願調查，包括：宜蘭縣、新竹縣、南投縣、彰化縣、屏東縣、基隆市、新竹市及金門縣。

依據《公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法》第 18-1 條規定，「直轄市長、縣（市）長選舉，電視政見發表會經同一選舉區三分之二以上候選人同意時，得以辯論方式為之。」若要知道候選人同意比例，地方選委會必須調查候選人意願並進行統計。而不是在沒有調查候選人意願的情況下，逕行採取傳統的政見發表，公督盟亦認為，此舉形同限縮候選人權益，也剝奪了選民向候選人提問的機會。

公督盟表示，另社會關注度高的台北市長選舉，雖有進行候選人辯論意願的調查，且三分之二以上候選人同意，但因考量其他行政因素，如候選人組數太多，採辯論式較為費時，以及防疫等因素，由委員會決議採取傳統的政見發表，同樣拒絕了選民提問的機會。

公督盟希望藉由今日的記者會呼籲各政黨候選人負起政治人物的責任，拿出具體市政設計和論述，積極參與辯論式公辦政見會，接受選民提問。畢竟，辯論仍是具體呈現候選人格局與深度的有效途徑。亦請選委會善盡職責，調查候選人參與辯論式公辦政見會的意願，並積極依照調查結果辦理。

照片由公督盟提供