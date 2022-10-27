縮短統一時刻表 布林肯：北京決定不接受台海現狀、將加強施壓

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國國務卿布林肯於美東時間26日出席活動時表示，中國已決定不再接受台灣局勢的現狀，將對台灣加強施壓力道，包括堅持使用武力的可能性。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在彭博（Bloomberg）籌辦的活動上談及台海議題，他表示，中國改變與美國數十年來對台灣問題應和平解決的共識。北京政府決定，「這種現狀不再被接受］，中方欲加快統一的進程，決議對台灣加大施壓力道，若施壓不奏效，則保留以武力手段達成目標的可能性。他也警告，中國將加快攻台的時間表。

布林肯強調，華盛頓並不希望與中國陷入冷戰，也不是要限制中國，但美方堅決維護自身利益。

本月17日，布林肯就曾提出，中國決心縮短統一時間表，為達目的不惜採武力手段，是破壞台海現狀及造成緊張的原因，台灣半導體產出若因此中斷，全球將出現經濟危機，故維護台灣與台海和平穩定，對美國及世界各國相當重要。

而懷抱中國統一復興夢的中國國家主席習近平，在剛結束的中共二十大上，聲明將「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，顯見對武力統台的企圖與野心。

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