凱撒飯店線上旅展開賣 國旅囤貨年終最佳時機

終盼到國境解封、國人紛紛搶辦護照等著出國旅遊，而在11月即將 迎來的台北國際旅展更會是國內飯店業者必搶商機最大檔期， 為留住消費並提高國旅意願，凱撒飯店連鎖先於10/25-11/ 13推出線上旅展，今年提出三大商品策略，除維持凱撒聯合券(住 宿/餐飲)、再推明星組合板橋X墾丁凱撒南北雙城券及飯店限定券 共10種主題商品，票券優惠效期可使用一年。 今年聯合住宿券抗漲維持每張2,500元，依張數通用從北到南共 9家凱撒旗下特色飯店， 趁著旅遊復甦即將面臨國內飯店調漲價格的趨勢， 正是年終囤貨國旅票券最佳時機！此外，凡線上旅展期間單筆消費8 ,000元可抽聯合住宿券、15,000元再抽萬元高級住宿券， 線上旅展專區查詢：https://pse.is/4huk7j

為方便無法至旅展現場或希望提早搶購的消費者， 凱撒飯店今年線上旅展直接推出過去現場才有銷售的限定商品，包括 限量200套明星組合的板橋x墾丁南北聯雙城套券，每套8, 888元可入住板橋凱撒豪華客房乙晚享用薈萃樓行政酒廊禮遇及墾 丁凱撒景緻客房乙晚含早餐兩客， 體驗新北最高戶外泳池網美飯店及此生必朝聖南台灣熱情沙灘的渡假 天堂，一次收集凱撒兩間旗艦飯店熱門打卡點。 另外還有針對各家飯店特色推出限定商品，如台北凱撒、 板橋凱撒及台北凱達皆以城市渡假主題各自推出的一泊二食住宿券、 南部旅遊必搶購的墾丁凱撒三天二夜住宿券、 台北凱撒王朝中餐廳常年熱銷的桃木片皮鴨三吃券、 或是阿樹國際旅店首次推出湯屋搭配精緻套餐的仰心湯屋湯饗券等， 絕對是今年凱撒銷售熱門商品！

另外還有凱撒飯店連鎖常態商品聯合住宿券每張2,500元，團購 套組每套25,000元，每套11張、等同一張最低2,272元 起，可依需求選擇入住全省凱撒飯店：1張(七擇一)入住台北凱撒 (含2早)、台北凱達(含2早)、內湖凱旋、阿樹國際旅店、 台北趣淘漫旅(含2早)、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅(含2早) ；2張(三擇一)入住板橋凱撒豪華客房連住兩晚、 阿樹國際旅店四人沙曼家庭房、或內湖凱旋豪華四人房；3張可入住 墾丁凱撒景觀客房雙人一泊二食或四人住宿含早餐二擇一。

而餐飲則是集結台北凱撒、板橋凱撒、 台北凱達及台北新板希爾頓推出聯合餐券每張720元，團購套組每 套7,200元，每套11張、每張654元起， 依張數搭配享有中西式美饌組合，折扣最高享65折起。1張(三擇 一)可享台北凱撒Checkers自助餐平日午餐1客、 台北凱達百宴自助餐平日午餐1客、 台北新板希爾頓悅市集自助餐平日午餐或晚餐1客(需另加價100 元)；2張(三擇一)可享台北凱撒王朝中餐廳平日雙人套餐、 板橋凱撒蓮花餐廳泰式雙人組合餐或台北凱達家宴中餐廳四人外帶合 菜；3張(三擇一)可享板橋凱撒家宴中餐廳外帶片皮鴨三吃、 台北凱達酒吧四人外帶豪饗歡聚餐或台北新板希爾頓青雅中餐廳嫣紅 鵝半隻二吃；4張可享板橋凱撒蓮花餐廳泰式四人組合餐；6張可享 台北凱撒王朝中餐廳五人桌菜。

凱撒飯店連鎖線上旅展將於10/25中午12:00開賣至11/ 13晚上11:59，今年線上首次加開實體票券選項， 消費者不必奔波至旅展現場也能隔空團購湊券，此外， 今年電子券亦提供綁定LINE票夾服務，即買即用最便利， 優惠商品資訊請上「凱撒飯店連鎖線上旅展」專區查詢： https://pse.is/4huk7j