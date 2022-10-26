最Chill的微醺小旅行 趣淘漫旅-台北「大人系微醺」專案開賣

隨著國境解封，疫後再度迎來國際旅客來台觀光，看好年末的旅遊熱潮，加上仍有不少民眾選擇駐留國內，造訪各色城市的微旅行。Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北，攜手台灣新創人氣品牌「Charming Chocolate喬名巧克力」，以秋冬療癒時光為題，即日起至12/30推出「大人系微醺」主題住房專案，每晚2,700元起，暖心獻上濃厚香醇的微甜熱巧克力，搭配層次迷人的百齡罈12年調和式蘇格蘭威士忌，供住客自行DIY的調飲樂趣，感受專屬大人滋味的儀式感！入住還可享翌日板橋凱撒飯店自助式早餐，同時加碼續住第二晚8折優惠禮遇，詳情預訂可洽官網或訂房專線：02-8951-6686。

犒賞歲末年終｜大人限定微醺假期

房客獨享專案「微醺迎賓禮」，享板橋凱撒精緻早餐及續住第二晚8折優惠禮遇

Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北自開幕以來，因塑造高顏值的設計氛圍及科技住宿服務，屢獲各大訂房網站的遊客好評青睞，鎖定現代人對於療癒放鬆與隨興度假的模式，此次邀請風靡上班族女性的「Charming Chocolate喬名巧克力」合作，推出「大人系微醺」住房專案，精選世界頂級產區-迦納可可豆研製而成，特別為亞洲市場量身訂製的低卡減糖配方，保留濃苦不甜膩的醇厚口感，房客可依照指南輕鬆探索熱巧克力的多重魅力，從經典風味的純飲，再倒入百齡罈12年調和式蘇格蘭威士忌，渲染酒液中柑橘、肉桂與堅果芬芳，體驗DIY調飲樂趣，啜飲馥郁飽滿的可可氣息，絕對是邁入秋冬時節滋補身心的絕佳暖心調飲！

入住期間，可恣意連結房內多功能藍芽音箱播放專屬自己的歌單，躺在美國舒達名床宛如置身雲端，徜徉於冬日慵懶的時光中，全然放鬆身心。得益於絕佳便利的交通位置，鄰近有商場百貨林立，步行不遠處便是知名國定古蹟-板橋林家園邸，滿足現代人休閒的娛樂需求。專案入住享板橋凱撒飯店自助式早餐，以及續住第二晚8折優惠，各項專屬禮遇寵愛來訪旅人。一覺睡到自然醒，再出遊走訪文化古韻交融的板橋城市，為心靈充電、歸零，盡情享受歲末年終的美好假期！

《大人系微醺》 住房專案

即日起至12/30，每晚2,700元起