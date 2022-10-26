國泰飯店觀光事業 2022 ITF線上旅展開跑

餐券狂飆5折起 頂級夜宿團限量首賣

迎接一年一度重量級餐旅優惠，國泰飯店觀光事業2022 ITF線上旅展於10月25日至11月20日開賣，集結旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店共三品牌七間飯店，主打「聯合住宿券」每張2,999元再享買10送1，於今年12月30日前持券平日入住更加碼送好禮，餐券商品則力推國人最愛的Buffet自助餐券、爐烤櫻桃鴨、龍蝦牛排餐券等最低250元起。今年更首度於旅展限量推出COZZI Blu和逸飯店‧桃園館與Xpark水生公園聯手締造星級海洋系眠旅「Blu Night宿海奇遇」一泊三食行程提供6人、15人團兩種選擇。線上旅展同步與Klook、KKday雙平台合作，即日起開放訂購：https://bit.ly/3Vzp7L5

2022 ITF台北國際旅展將於11月4日至7日於南港展覽館一館登場，凡至國泰飯店觀光事業攤位(I108攤位)，消費滿萬再送千元餐飲抵用券，新加入AMAZZING CLUB會員送百元現金抵用券、會員消費滿額抽套房住宿券，還有限量贈禮、指定信用卡刷卡禮，現場更定時提供美食試吃活動，年度最殺優惠別錯過！

全台和逸慕軒聯合住宿券 買10送1再送雙人下午茶

廣受旅客好評「和逸、慕軒飯店品牌聯合住宿券2,999元」，今年加碼買10張再送1張，雙人入住含自助式早餐，適用全台6間飯店更具彈性。持【1張住宿券】可入住和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館及高雄中山館，【1張住宿券加1,000元】住宿連續3年獲得米其林指南推薦旅館的慕軒飯店、海洋風格旗艦飯店COZZI Blu和逸飯店‧桃園館或親子界超人氣的和逸飯店‧台南西門館，【1張住宿券加2,000元】體驗全台唯一與Cartoon Network聯名和逸飯店‧台南西門館卡通頻道主題客房，【1張住宿券加3,000元】享一泊二食入住COZZI Blu大啖碼頭市集風格Buffet自助美饌。2022年12月30日前持券平日(週日至週四)入住，額外致贈雙人午茶、特調飲品或巧虎夢想樂園門票等禮遇。此外還有「和逸飯店‧高雄中山館 舒適客房雙人住宿券2,199元」，飯店就位在三多商圈捷運出口旁，無論出差或旅行都便利。

【台北 慕軒飯店】綠蔭旁啖龍蝦牛排饗宴餐券下殺5折

慕軒與和逸飯店今年一口氣推出12項餐券商品，從北到南好康一次網羅！位於台北市最美敦南林蔭大道上的慕軒飯店，本次力推可大啖12盎司爐烤肋眼牛排、法式莫爾內龍蝦與焗牡蠣「GUSTOSO雙人海陸饗宴4,080元」以及「68盎司戰斧牛排四人分享餐5,990元」，均享買5送1優惠。另外每年熱銷萬張的「GUSTOSO & URBAN331餐飲通用券960元」可兌換歐陸半自助式套餐、商業午餐兩客、季節生乳捲或法式香緹蛋糕，方便消費者彈性運用。

【台北 和逸飯店‧台北民生館/忠孝館】坐落交通便利處 城市綠洲THE Lounge推午間套餐券

位於和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館二樓的THE Lounge，不僅擁有城市的綠洲美名，也是許多商務客午間用餐時的首選地點，大片採光空間與木質色調設計，打造令人放鬆且舒適宜人空間。今年旅展推出兩館「單人平日午間套餐通用券組1,500元」一組共6張，平均一張才250元即可享用超人氣北海道石狩鍋、鹽烤鹹豬肉、泰式椒麻雞等豐富主餐搭配湯品和季節水果。

【桃園 COZZI Blu和逸飯店‧桃園館】邀饕客啖烤鴨大餐 Blu Night宿海奇遇首推優惠超值組

坐落桃園高鐵特區的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，館內自助百匯餐廳Cozzi Market逸‧市集推出「雙人平日午晚餐券1,900元」，買5張加碼送「單人平日午晚餐券」乙張。充滿新東方典雅風格的川揚料理中餐廳逸薈軒則推出「北京爐烤櫻桃鴨四人合餐券5,380元」，可品嘗到北京爐烤櫻桃鴨、鴨腿斬件冰梅醬、重慶乾鍋香鴨架等經典川揚菜色，買兩組就加碼送價值950元的「逸薈軒雙醬禮盒(古城牛肉麵/成都辣椒醬)」乙組，饕客絕不能錯過！還有堪稱最美海洋風酒吧Blu Bar「雙人下午茶套餐券1,380元」亦享買5張送「Cozzi Market逸．市集單人平日午晚餐券」乙張，輕鬆享用繽紛誘人的主廚特製下午茶及飲品。

全台唯一的頂級海洋系夜宿「Blu Night宿海奇遇」，首度推出「6人成團超值組57,000元」，及「15人成團超值組120,000元」並贈送COZZI Blu 舒適客房平日住宿券乙張，精緻獨特的兩天一夜海洋系知性航程與深海眠旅，以及郵輪式細緻餐酒服務，讓客人都能在這趟旅程都能收穫美好的回憶。

巧虎夢想樂園則推出「平假日一大一小入園券690元」買5張再送「平日一大一小入園券」贈品券乙張，家長可帶小朋友暢遊樂園內5大主題遊樂設施，還可參加劇場活動與超人氣巨星巧虎一同歌舞唱跳互動。

【台南 和逸飯店‧台南西門館】Cozzi KITCHÉN親子下午茶暢遊套餐券 輕鬆遛小孩

深受大小朋友喜愛的和逸飯店‧台南西門館，以家長放鬆、小孩玩瘋為宗旨，主打「親子下午茶暢遊套餐券550元」，內含一份主餐及主廚專為孩童打造的美味兒童餐，最吸引人莫過於500坪的奇趣操場戶外遊戲設施供小朋友免費暢玩，家長享用下午茶同時還能輕鬆遛小孩。同場推出「雙人下午茶套餐券680元」，十多種選用新鮮海陸食材的義式料理任選二道，加碼限定推出買10送1的優惠活動，不僅要滿足大小朋友的味蕾，更幫爸媽省荷包。

【高雄 和逸飯店‧高雄中山館】Cozzi The Roof高空饗海陸美饌佐港灣佳景

位於交通便利的三多商圈，擁有30樓高空海景的和逸飯店‧高雄中山館Cozzi The Roof餐廳，針對旅展祭出多款優惠組合，「午晚間通用餐券組2,200元」每組5張，消費者持券可享用原價528元的精選海陸主餐，搭配多樣化的輕食沙拉吧吃到飽，非常超值。若想簡單來點舒活輕食，另推出5張一組「午晚間輕食沙拉吧券組1,750元」，下午茶時段則提供英式三層架「下午茶套餐券300元」，可品嘗9款精緻甜鹹點心與咖啡茶品，同時欣賞高雄85大樓及落日美景，享受愜意午茶時光。

【台北 台北國泰萬怡酒店】MJ Kitchen自助餐券買六送四套組下殺 5折起

台北國泰萬怡酒店即日起開賣2022最後一檔線上旅展，推出MJ Kitchen超值餐券，於12月25日起官網即可搶購，「平日自助午餐單人券899元」，「平日晚餐及假日午晚餐單人券1,099元」。另外也有「買4送2」、「買6送4」的套組優惠，凡購買同餐期餐劵，買4張加贈Drift Bar高空酒吧無限暢飲一小時單人劵2張(價值1,320元)，買6張再加贈MJ Kitchen 假日自助下午茶單人劵2張(價值1,606元)，最低下殺5折起，最高可現省高達6,500元。Klook線上平台則販售單張票劵，饕客們在11月20日前趁最後機會搶購一波，盡享MJ Kitchen每季更換的主題美饌。

而仍持有2020、2021 旅展票券的饕客們，除了延期使用期限至2022年12月30日止以外，也同樣享有限期票劵優惠，11月1日至11月30日止，每位成人持票劵於平日用餐，加贈「松露蒜香龍蝦」半隻。不僅如此，除了享用龍蝦以外再加碼，每四位成人同行於平日晚餐用餐，再贈送Cawarra紅酒一瓶。以上優惠，會議、包場及住房專案不適用。詳情請洽官網或MJ KITCHEN 02.7750.3337。

線上旅展：2022/10/25-11/20 https://bit.ly/3Vzp7L5

實體旅展：2022/11/04-11/07 南港展覽館一館I108攤位