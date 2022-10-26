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做賊的喊抓賊！烏克蘭駁俄國「髒彈」說 指俄軍密謀放射武器攻擊

烏克蘭表示，俄國正在全歐最大的核電廠進行見不得人的工程，恐把腦筋動到放射燃料貯存槽

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/26 20:02
紐約髒彈演習，偵測放射物質之儀器（圖／美聯社）

紐約髒彈演習，偵測放射物質之儀器（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏大戰逾8個月，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近來到處放話，指烏克蘭打算使用髒彈（dirty bomb），歐美國家嗤之以鼻，而烏國則反控俄方是在放煙霧彈，實則偷偷準備發動放射武器攻擊。

美聯社報導，美、英、法等國駁斥蕭依古對烏克蘭的指控毫無根據，一派胡言，烏克蘭則稱俄方意圖分散國際注意力，真正想使用髒彈的，根本就是克里姆林宮自己。

此外，營運烏克蘭四座核電廠的國營公司Energoatom表示，俄軍正在已占領的全歐最大核電廠Zaporizhzhia進行秘密工程。俄軍不讓烏克蘭員工進入該電廠，也不讓聯合國原子能總署（IAEA）派人監控，私底下不知在密謀什麼行動。

延伸閱讀：普丁若發動核武攻擊 前CIA局長：美國會摧毀戰場上所有俄軍

Energoatom懷疑，俄軍有意將貯存於該電廠的核原料與放射廢棄物，用來作為武器，發動恐怖攻擊。目前該電廠共有176個槽，用來乾式貯存用過的核燃料。若透過爆破方式破壞這些貯存槽，將引發輻射事件，導致方圓數百公里的土地遭到放射性汙染。

所謂的髒彈，是指用填入放射性物質、透過傳統炸藥引爆的炸彈，摧毀力道雖不若典型核彈，卻會汙染環境、散播恐慌。

早在開戰之初，俄國就曾宣稱美國在烏克蘭設有秘密實驗室，準備要發起生物戰爭，遭美烏力斥。美國總統拜登25日被問及俄國在作出髒彈指控後，會否動用技術性核武、抑或又是一種偽旗（false-flag）行動（栽贓手段）時，拜登冷冷回應。「我只能說，俄國若膽敢動用核武，絕對是滔天大錯。」

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