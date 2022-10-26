台烏友好 吳釗燮：外交部擬6500萬美元助烏克蘭重建

（台灣英文新聞/張雅鈞 台北報導）外交部長吳釗燮今（26）日下午於台北賓館舉辦台烏友誼酒會，歡迎訪台的烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik），席間吳釗燮宣布，外交部編列6500萬美元預算助烏克蘭重建，此外，外交部台歐連結學金也將開放名額予烏克蘭學生；盧狄克則表示，「如果一個房間裡有兩人，其中一人會唱烏克蘭國歌，烏克蘭就會一直存在，」以此激勵現場烏克蘭人。

台灣與烏克蘭近來友好關係升溫，烏克蘭國會議員盧狄克更不遠千里，耗時38小時搭機來台參加世界民主運動全球大會，這也是繼兩國國會於下半年各自成立友好小組後，首度有烏國議員來訪，意義重大。外交部長吳釗燮舉辦了酒會，盼進一步深化兩國交流；烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）應邀以預錄影片參與酒會，我國立法院「台烏國會議員友好協會」會長黃世杰、多位朝野政黨立委也出席展現對烏國支持。

吳釗燮開門見山的表示，「今日我們都是烏克蘭人」，並指出，台灣在俄烏戰爭爆發首日，就加入民主國家譴責俄國的行列。吳釗燮進一步表示，台灣願繼續支持烏克蘭，外交部擬撥6500萬美元駐該國重建，無論學校、醫院還是其他重要基礎設施，只要烏國需要我們就會幫忙。該筆預算獲行政院首肯，但仍然需立法院通過方可生效。

吳釗燮也指出，除了現有的獎助學金外，外交部也將開放台歐連結獎學金，幫助更多烏克蘭學生來台就學；此外外交部也正與教育部討論，更全方位向烏克蘭學生開放獎學金名額來台就讀。此外，先前因為台灣在烏克蘭首都基輔並無駐點，有事需過經由俄羅斯駐處辦立，現在外交部已決議讓台烏工作小組落腳與我國友好的波蘭。

盧狄克在致詞中表示，今天看到很多烏克蘭人聚集於此，她想表達愛與支持。她因為工作的關係必須造訪世界各地，讓更多人知道烏克蘭的真實情況，但「若能跟我愛的人一起在烏克蘭的防空洞裡，心靈會比較踏實」。

她也分享俄烏開戰時的小故事，戰爭第1天，基輔清晨5點就遭受攻擊，然而對國會議員而言，比害怕更重要的，是要趕往國會表決通過戒嚴令以因應戰爭的使命，420位國會議員中，有400位成功抵達國會大廈履行職責。盧狄克表示，當時軍方說僅能保證全員10分鐘內的安全，他們也分秒必爭的完成程序。

盧狄克強調，那是她人生中最激動、最感動的時刻之一，國會議員們在議場唱起國歌，如同她母親之言，「如果一個房間裡有兩人，其中一人會唱烏克蘭國歌，烏克蘭就會一直存在。」酒會現場她也帶領所有烏克蘭人唱起國歌，場面激昂感人。