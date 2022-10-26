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「臺歐盟企業家聯誼會」熱鬧登場 高志尚：台灣是歐盟在綠色供應鏈中堅強夥伴

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/26 18:11
「臺歐盟企業家聯誼會」熱鬧登場 高志尚：台灣是歐盟在綠色供應鏈中堅強夥伴

( 台灣英文新聞 / 財經組綜合報導 ) 中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與歐洲在臺商務協會25日舉行「臺歐盟企業家聯誼會」，由協會高志尚理事長與歐洲在臺商務協會張瀚書理事長共同擔任主人，經濟部王美花部長、外交部蔡明彥政務次長及歐洲經貿辦事處高哲夫處長蒞臨擔任致詞嘉賓，歐盟及其會員國之駐台辦事處皆派員出席。

為加強台歐盟雙邊企業及官方之互動，此次聯誼會邀請台灣各產業公協會代表、投資歐盟的台灣重量級企業、上市櫃公司，以及在台重要歐商出席,現場與會貴賓超過200人，互動交流氣氛熱絡。

本會高志尚理事長致詞時首先恭喜當日下午的投資歐盟論壇圓滿落幕，他表示，為達到環境及經濟的永續發展，綠色轉型是台灣與歐盟的共同挑戰，雙方在產、官、學、研皆擁有優秀的研發技術人才，他相信在持續的經驗與意見交流中，台灣與歐盟不僅可以攜手化挑戰為商機，台灣亦是歐盟在綠色供應鏈中堅強的夥伴。

歐洲在臺商務協會張瀚書理事長則表示，近期的全球局勢發展，提醒了大家需要保持供應鏈的韌性以及多元的地區經營，他強調，歐洲擁有健全的知識產權庫、創新能量、技術人才及全球化的企業，是台灣在決定市場時的理想選擇，台灣亦有強大的ICT製造實力，雙方可相輔相成、共創雙贏。

致詞貴賓經濟部王美花部長在致詞中提到，近期烏克蘭戰爭所導致的油價高漲重創歐洲，能源轉型勢在必行，她將持續鼓勵台灣與歐盟間的對話及經貿合作，尤其是在這變動的時刻，台灣將與歐盟共同面對挑戰。

外交部蔡明彥政務次長則說，歐盟及歐洲議會近期發布的印太戰略，都意欲與台灣在貿易和投資方面加強合作，台灣將繼續與歐洲夥伴一起追求綠色未來，特別是在離岸風電、太陽能和電動汽車領域。最後，歐洲經貿辦事處高哲夫感謝各個歐盟會員國代表的參與，期望在聯誼會中促進臺灣廠商與歐盟的認識與連結，並以中文喊話「前進歐盟」，為現場增添活絡的氣氛。

前排左六歐洲在臺商務協會張瀚書理事長、前排左七歐洲經貿辦事處高哲夫處長、前排左八經濟部王美花部長、前排右三國經協會高志尚理事長。

更新時間 : 2022-10-26 18:49 GMT+08:00

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