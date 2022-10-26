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數位化牛步 日本揚言不申請數位身分證就不能用健保

日本人對數位化這件事，打從心底抵抗，究竟為何？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/26 18:07
日本請來堺雅人推個人編號卡（圖／美聯社）

日本請來堺雅人推個人編號卡（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣前兩年推動數位身分證惹來不少爭議，後全面喊停，而不只台灣如此，貴為先進國家的日本，數位化的腳步更是遲緩，為此政府正力促人民加快辦理數位身分證，否則恐怕無法使用健保。

美聯社報導，日本2016年推出個人編號（My Number）卡，如同美國社會安全碼（Social Security number），一張塑膠晶片卡上，會有一組編號，整合了包括身分識別、駕照、健保等服務。

現行的健保卡並無照片，將於2024年停用，屆時必須改用個人編號卡。此政策招致民怨，要求續用現行卡證的網路連署活動，短短數日內就破10萬人加入。

日本人對數位服務興趣缺缺是出了名的，至今傳真機還是常見設備，辦業務也多是臨櫃辦理，且現金支付依舊是王道。部分業務可透過線上辦理，但許多企業行號仍要求印章作為身分識別。

延伸閱讀：印鑑大國難抵時代浪潮　日本蓋章文化恐走入歷史

此一服務推行不力，政府很頭疼，去年甚至找來以《半澤直樹》一劇紅遍海內外的知名演員堺雅人代言。上個月，服務申請截止，但僅半數人口辦好了個人編號卡。不過，服務推不動，與其怪人民，日本政府恐怕得自己多檢討。

據報導，要將個人編號數位化，費時麻煩，得填申請單，透過電子郵件回傳，意欲便民的服務，執行過程卻堪稱擾民。再者，日本歷史上的數位轉型努力鮮少成功，不少資訊外流、處理失當等醜聞，導致人民對政府的資安能力已然喪失信心。從最近的例子看，日本官方推出的COVID接觸者app，就是以失敗收場。

除了資安挑戰、詐騙風險，還有一點疑慮是，二戰時威權陰影深植人心，若政府將資訊一把抓，難保不會對人民過度管控。另一項阻力則來自產業面。日本以匠人文化為豪，不少人執著於手工整理文件，數位化的浪潮將打翻以人工為主的產業，許多人憂心的是生計，是飯碗不保。

東京大學教授渡邊英德認為，當初是二戰慘敗，才促使日本轉型為經濟強權，如今想要人民接受數位化時代到來，恐怕得出現同樣劇烈的事件，才能有催化之效。
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