拍板！確診不行出門投票　中選會：無法特設投票所　於法無據

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）九合一選舉及修憲公民複決案投票將於11月26日登場，外界盼指揮中心和中選會能顧及確診者的公民權益，提出解套方法，讓更多人能夠去投票。

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中選會和指揮中心日前拍板，確診者和居家隔離者不行參與投票，遭立委質疑有違憲之虞，外界呼籲中選會應參考日、韓等國其他國家針對確診者的投票方式，讓人民可以站出來投票。

中選會今天下午在疫情指揮中心記者會解釋，國內不在籍投票或特設投票所於法無據。中選會解釋，日、韓等國採行通訊投票、特設投票所投票、提前投票等方式，係有法律依據，但依據中華民國選罷法規定，選舉人應於戶籍地投票所投票，國內法律對於不在籍投票制度缺乏規範。

外界質疑大考中心可以為確診考生設置特別考場，為何中選會不特設確診者投票所，讓確診者執行投票權？中選會表示，大考中心辦理特別考場，係為法律所許，因其不受戶籍地限制，但不論是選舉或修憲複決，選舉人需在戶籍地投票所投票，並未有特設投票所制度，換句話說，不在籍投票及特設投票於法無據。

中選會無法為確診者特設投票所，那指揮中心會考慮縮短隔離天數？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中說明，專家會議上午針對確診者隔離天數能否縮短商討，有討論到縮短為5天可能性，但多名專家認為，縮短隔離勢必放出具傳染力個案，恐衝擊社區疫情，決定再多觀察一週疫情變化，下週再議。

拍板！確診就是不行出門投票 中選會：無法特設投票所 於法無據