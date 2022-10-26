集保i查詢平台　投資人檢視債券存摺So Easy

10月24日起，集保結算所提供證券商辦理電子債券存摺提前解約時，投資人可直接使用憑證，於集保i查詢平台線上確認資訊並即時註銷債券存摺，完成提前解約交易，不僅提升作業效率亦能保障投資人權益。

對許多債券投資人而言，在日常交割流程中，最希望改善的就是涉及人工作業的紙本核帳單據。以債券附條件交易而言，當日完成交易後，便有即時檢視成交單、給付結算憑單暨交付清單，以辦理後續帳務作業之需求，因此實務上常常是需先傳送影本，數日後收到郵寄正本，才能合併留存；且若附條件交易採紙本債券存摺交付時，除需保管及定時盤點外，倘遇提前解約時，還需再交付紙本債券存摺予證券商，相當繁瑣。

集保結算所副總經理景廣俐表示，集保致力發展普惠金融，提升數位環境可及性，以增進市場交割效率。繼2020年推出自營商與保管機構客戶間(B2B)成交資料及債券存摺電子化服務；2022年8月22日起，透過集保i查詢平台，將相關服務延伸至自營商與一般投資人(B2C)，服務上線迄今，已有各產業機構使用本服務，深獲市場好評。此次新增線上確認之功能，除提供註冊之投資人隨時檢視資訊外，進一步精簡投資人作業。

集保i查詢平台運用數位科技提供本項電子化服務，投資人毋需支付任何費用，即可使用本服務，投資人可洽往來證券商申辦，多加利用。