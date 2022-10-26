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入境鬆綁、日圓續貶！北富銀建議留意日本價值型股　搭配數位工具掌握布局良機

北富銀：日本觀光需求回溫，可望帶動消費產業成長

By 台灣英文新聞
2022/10/26 17:31
照片由富邦金控提供

照片由富邦金控提供

日本政府於10月11日起鬆綁邊境管制，觀光消費需求增加可帶來百貨零售業、交通運輸事業等業績成長，加上近期日圓持續走貶，21日盤中一度跌破1美元兌151日圓關卡，創32年來新低，再次為日本觀光成長及出口貿易注入動能，也重新引起投資人對日本市場的關注。

台北富邦銀行表示，受惠於觀光產業回溫及日圓貶值等因素帶動，日本企業獲利及股價後市可期，且相較於全球其他市場，目前日企評價呈現低估，投資價值隱然浮現，有意進行布局的投資人可多留意價值型股票及ETF，並善用數位工具以掌握最佳入市機會。

北富銀分析，今年初以來美國聯準會強勢升息，多數國家央行也加入升息行列，全球資金成本迅速上升，六月後並開始縮表，市場流動性也逐漸收緊。在美元獨強之下，非美貨幣貶值不斷破新低，導致原物料商品價格波動震盪，美國、歐洲及新興市場股市均自高檔回落跌幅超過二成，但日本股市跌幅少於一成，相對抗跌。日經225股成分股多以工業、科技、汽車等出口相關類股為主產業，日本央行維持寬鬆貨幣政策及美元兌日圓利差變大，有利於出口並對企業營收及獲利表現提供利多刺激。在投資價值面上，日本企業盈利上修幅度顯著，但估值並未獲得調整，相較於全球其他市場，日股更具吸引力，目前東證指數成分股中，股價淨值比(P/B)低於1倍的公司比例達49%，明顯高於歐美股市。

隨著觀光客湧入帶動日圓需求，日本財務大臣鈴木俊一也表達不排除再度出手干預匯市的立場，均有助日圓抗貶，若有意赴日旅遊或有投資布局需要的民眾，可採取分批換匯的方式，小量多筆分攤匯率風險。至於手上已持有日圓的民眾，此時轉換幣別匯損較大，可考慮以原幣在日本市場進行投資，有利於盤活資產、創造額外收益。

北富銀為方便投資人進行日本投資，特別在網行銀推出日本ETF/股票即時交易服務，投資人可透過網路即時買賣日本東證股價指數ETF、日經225指數ETF、日經225高股利ETF、東證REITs ETF及日經225指數成分股股票，單筆申購門檻為20萬日圓，一次下單三日內有效，同筆資金賣出成交後還可馬上再買進其他標的，搭配貼心的即時成交通知和即時到價通知，可靈活掌握海外股市動向，有意參與日本疫後復甦的投資人不妨嘗試看看。

※風險警語及注意事項：北富銀未就本文相關商品之收益或盈虧為任何保證，投資理財有賺有賠，投資前請審慎評估相關風險。

更新時間 : 2022-10-26 18:48 GMT+08:00

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