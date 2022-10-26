臺灣企銀推Hokii外幣數位帳戶　限量特「匯」搶好康

順應數位化浪潮，臺灣企銀積極發展數位金融服務， 即日起推出全新「Hokii外幣數位存款帳戶」， 大方提供外幣定存利率加碼及外幣線上換匯優惠匯率的雙重優惠。1 1月底前，外幣數存客戶首次以新臺幣兌換美金/日幣達指定金額， 加碼再送百元回饋金，輕鬆感受「數位生活，盡在Hokii」的全 新數位金融體驗。

今年美國聯準會(FED)大幅升息， 各家銀行業者趁勢推出高利率的美金定存專案， 臺灣企銀也搭上升息熱潮，推出「Hokii外幣數位存款帳戶」 外幣定存利率加碼優惠，只要2022年12月31日前，透過「Ho kii外幣數位存款帳戶」辦理6個月(含)以上外幣定存， 即可享美金定存利率加碼0.15%，人民幣定存利率加碼0.2% ，而且免登記、不限名額還不限額度，如果以2022年10月25日 臺灣企銀牌告利率為例，美金一年期固定利率來到最高3.25%， 加碼升息超有感。

近期出國旅遊解封，換匯需求增加，Hokii外幣數位存款帳戶最 懂用戶的需求，2022年12月31日前提供獨享美金3.5分/日 幣0.08分/人民幣1分/歐元6分/澳幣3分/南非幣1分共6 種幣別換匯好康，讓您輕鬆享受利率x匯率的雙重優惠! 此外為了歡慶Hokii外幣數位存款帳戶全新上線，只要2022年 11月30日前，透過網路銀行或手機APP進行線上換匯，且以H okii臺、外幣數位存款兌換美金單筆達100元(含以上)或日 幣達1萬元(含以上)，加碼再享新臺幣100元回饋金!

臺灣企銀表示，全新Hokii數位品牌以客戶需求為出發點， 秉持「enjoy your e-life」核心價值， 將金融服務融入客戶食衣住行育樂等多元生活場景，為客戶打造36 0度數位生活圈，廣受客戶好評及討論，今年更獲頒2022年第1 9屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」等多項獎項肯定， 持續打造更優質且完善的客戶金融生態圈。