111年教育部學校體育傳炬獎　新北獲獎數全國第一

新北市於111年「教育部體育署學校體育傳炬獎」 囊括績優機關、績優學校、教學傑出、活動貢獻、運動教練等共5大 類9獎項，獲獎數全國第一！其中教育局榮獲績優機關獎，今( 26)日市政會議，教育局張明文局長率獲獎績優學校及個人， 共同獻獎予侯友宜市長，分享得獎喜悅。

新興國小實踐「自信尊重創意新．體育健康國教興」願景， 學校體育團隊師資陣容堅強， 在學務處與體育發展委員會用心規劃與執行之下， 擘劃完整體育教學系統，校內田徑、柔道、 角力及桌球四項運動團隊，成績斐然，長年獲選新北市重點學校， 此外亦落實推動SH150， 承辦淡水分區六年級田徑交流賽等大型活動，深耕基層體育， 績效亮眼。

二重國中為新北棒球重點學校同時亦是棒球運動推動小組召集學校， 以全人教育理念，落實體育教學正常化、推展普及化運動， 積極發展學校棒球體育特色，致力推展棒球運動並承、 協辦各項全國性棒球賽事，而棒球隊多次化身全國青少棒勁旅， 今年更代表臺灣獲得小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍！

林口高中為國內基層射擊發展重鎮，近年著重空氣手槍與步槍， 在新北創新教育加速器計畫支持下，改善射擊場建置， 特別從機械靶位改成電子靶位，幫助選手接軌國際； 且透過將射擊運動融入一般體育及多元選修課程， 納入校慶運動會比賽項目，讓每位學生都有機會體驗射擊運動， 打造在地特色體育課程。

獲得「教學傑出獎」3位教育人員， 昌平國小夏淑琴教師從參加多項創意教學比賽的獲獎老師，到擔任1 2年國教健體領綱、課程手冊撰述委員、 體育署優質體育教材評選委員，受訪時有感而發的表示， 教師教學愈專業，學生學習才能愈愉悅。另中和高中黃正杰教師， 感性地說，在我的體育課中跑得快、跳得高、 投的進並不是最重要的，而是要讓學生學習到勇於嘗試、面對挑戰、 動腦思考、與人溝通，這才是能影響他一輩子的。 新興國小陳嘉琪教師秉持著「活到老，學到老」的精神，積極參與夢 N、草根體育、模組等研習及參與QPE的工作坊，研發出「跳遠、 跨欄、陣地攻守」等教材，讓她印象最深刻的是學生課後的回饋：「 因為老師的指導，我開始喜歡運動，很期待每週的體育課！」

獲得「活動貢獻獎」的板橋國中田熙年退休教師，自1986年區運會擔 任區運籌備處人員，見證板橋第一運動場誕生， 深感籌辦運動會不易，毅然投入籌備賽會庶務， 多年來將每次參與過賽事的旗幟、秩序冊等物品完整保留， 更集結出版《臺灣省運會區運會回顧》， 如數家珍每屆會場破紀錄的精彩賽事，長年熱忱奉獻各級賽會， 對於新北體育發展居功厥偉。

光復高中陳弘振主任獲得「運動教練獎」，過去為3000公尺障礙 賽的田徑選手，退役後一開始在校內帶領田徑隊， 在偶然機會發現射擊項目非常有潛力，好好規畫、訓練， 未來很有機會在亞奧運上奪牌，促成光復高中國中部射擊隊成立， 僅成軍6年即帶領光復射擊隊自2019年全國中等學校運動會起連續 3年都摘下金牌，獲獎實至名歸！

新北市長侯友宜表示，新北相當重視基層體育的發展， 致力建立運動人才培育體系，未來更要持續發展創新、求變、 優質的運動方針，也感謝績優學校及各級教師在第一線努力， 持續推展創新特色體育課程，活絡校園運動風氣， 才能培植優秀體育人才，並由個人運動扎根延伸至全民運動。

學校體育傳炬團體獻獎(左起)張明文局長、林口高中高栢鈴校長、市長、何茂田科長、二重國中游翔越校長、新興國小李連成校長。(照片來源：新北市教育局提供)

學校體育傳炬個人獻獎(左起)張明文局長、中和高中黃正杰教師、新興國小陳嘉琪教師、昌平國小夏淑琴教師、市長、田熙年退休教師、光復高中陳弘振主任

新興國小落實推動SH150，深耕基層體育，績效亮眼，獲績優學校獎。(照片來源：新北市教育局提供)

林口高中將射擊納入校慶運動會比賽項目，讓每位學生都有機會體驗射擊運動，打造在地特色體育課程。(照片來源：新北市教育局提供)