111年教育部學校體育傳炬獎　新北獲獎數全國第一

新北市於111年「教育部體育署學校體育傳炬獎」囊括績優機關、績優學校、教學傑出、活動貢獻、運動教練等共5大類9獎項，獲獎數全國第一！其中教育局榮獲績優機關獎，今(26)日市政會議，教育局張明文局長率獲獎績優學校及個人，共同獻獎予侯友宜市長，分享得獎喜悅。
新興國小實踐「自信尊重創意新．體育健康國教興」願景，學校體育團隊師資陣容堅強，在學務處與體育發展委員會用心規劃與執行之下，擘劃完整體育教學系統，校內田徑、柔道、角力及桌球四項運動團隊，成績斐然，長年獲選新北市重點學校，此外亦落實推動SH150，承辦淡水分區六年級田徑交流賽等大型活動，深耕基層體育，績效亮眼。
二重國中為新北棒球重點學校同時亦是棒球運動推動小組召集學校，以全人教育理念，落實體育教學正常化、推展普及化運動，積極發展學校棒球體育特色，致力推展棒球運動並承、協辦各項全國性棒球賽事，而棒球隊多次化身全國青少棒勁旅，今年更代表臺灣獲得小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍！
林口高中為國內基層射擊發展重鎮，近年著重空氣手槍與步槍，在新北創新教育加速器計畫支持下，改善射擊場建置，特別從機械靶位改成電子靶位，幫助選手接軌國際；且透過將射擊運動融入一般體育及多元選修課程，納入校慶運動會比賽項目，讓每位學生都有機會體驗射擊運動，打造在地特色體育課程。
獲得「教學傑出獎」3位教育人員，昌平國小夏淑琴教師從參加多項創意教學比賽的獲獎老師，到擔任12年國教健體領綱、課程手冊撰述委員、體育署優質體育教材評選委員，受訪時有感而發的表示，教師教學愈專業，學生學習才能愈愉悅。另中和高中黃正杰教師，感性地說，在我的體育課中跑得快、跳得高、投的進並不是最重要的，而是要讓學生學習到勇於嘗試、面對挑戰、動腦思考、與人溝通，這才是能影響他一輩子的。新興國小陳嘉琪教師秉持著「活到老，學到老」的精神，積極參與夢N、草根體育、模組等研習及參與QPE的工作坊，研發出「跳遠、跨欄、陣地攻守」等教材，讓她印象最深刻的是學生課後的回饋：「因為老師的指導，我開始喜歡運動，很期待每週的體育課！」
獲得「活動貢獻獎」的板橋國中田熙年退休教師，自1986年區運會擔任區運籌備處人員，見證板橋第一運動場誕生，深感籌辦運動會不易，毅然投入籌備賽會庶務，多年來將每次參與過賽事的旗幟、秩序冊等物品完整保留，更集結出版《臺灣省運會區運會回顧》，如數家珍每屆會場破紀錄的精彩賽事，長年熱忱奉獻各級賽會，對於新北體育發展居功厥偉。
光復高中陳弘振主任獲得「運動教練獎」，過去為3000公尺障礙賽的田徑選手，退役後一開始在校內帶領田徑隊，在偶然機會發現射擊項目非常有潛力，好好規畫、訓練，未來很有機會在亞奧運上奪牌，促成光復高中國中部射擊隊成立，僅成軍6年即帶領光復射擊隊自2019年全國中等學校運動會起連續3年都摘下金牌，獲獎實至名歸！
新北市長侯友宜表示，新北相當重視基層體育的發展，致力建立運動人才培育體系，未來更要持續發展創新、求變、優質的運動方針，也感謝績優學校及各級教師在第一線努力，持續推展創新特色體育課程，活絡校園運動風氣，才能培植優秀體育人才，並由個人運動扎根延伸至全民運動。
學校體育傳炬團體獻獎(左起)張明文局長、林口高中高栢鈴校長、市長、何茂田科長、二重國中游翔越校長、新興國小李連成校長。(照片來源：新北市教育局提供)
學校體育傳炬個人獻獎(左起)張明文局長、中和高中黃正杰教師、新興國小陳嘉琪教師、昌平國小夏淑琴教師、市長、田熙年退休教師、光復高中陳弘振主任
新興國小落實推動SH150，深耕基層體育，績效亮眼，獲績優學校獎。(照片來源：新北市教育局提供)
林口高中將射擊納入校慶運動會比賽項目，讓每位學生都有機會體驗射擊運動，打造在地特色體育課程。(照片來源：新北市教育局提供)