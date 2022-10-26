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「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/26 17:16
「換乘戀愛2」28日將播出最終選擇（圖／截自Tving IG @tving.official）

「換乘戀愛2」28日將播出最終選擇（圖／截自Tving IG @tving.official）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）現在最火紅、最具話題性的南韓戀愛實境秀「換乘戀愛2」這週將播出最後一集，21日時公開了第19集，不僅連續15週位居女性付費加入第一名，獨立訪客週間收看更是創下了串流媒體平台TVING收視新高。

「換乘戀愛2」讓5對已分手的情侶同住在一個屋簷下，為期三個禮拜，在節目一開始不會透露各自為誰的前任及其他如年齡、職業等個人訊息，而是隨著節目的進行公開。期間他們可以跟其他異性約會，也可以看見自己的前任與其他異性互動及曖昧。

在錄製節目的三週，出演者也可以檢視自己的內心，是否對前任還有留戀，又或者是已準備好進入下一段新戀情。節目越接近尾聲，出演者也變得更加坦率，有些人對前任有所依戀，對新對象卻也心動了，混亂複雜的心緒增加了劇情張力。

在第19集中，出演者與各自的前任約會，大概是意識到了這段旅程即將結束，他們比任何時候都更加坦白，似乎不想留下任何後悔及留戀。彼此在約會中傾訴了雙方之間的誤會，並表達自己內心深處最真實的想法。

其中最受矚目的情侶海恩及其前男友圭民，最讓人揪心。海恩在加入節目後，一心一意只看著前任圭民，圭民卻總是對海恩不理不睬，每天與新對象娜研約會，讓海恩每集都在節目中落淚。但在這集與前任的約會中，圭民卻突然表達了自己內心的真正想法，甚至在海恩面前淚崩，讓主持群及觀眾看了也都紛紛跟著落淚。

與前任約會完後，接著是與各自心動對象約會的時間，每對的一舉一動之間都充滿著甜蜜的氛圍。看著出演者與前任的真心告白及與新對象的甜蜜約會後，更讓人摸不透最後的選擇將會如何，究竟他們會選擇舊愛，又或者是放下過去、「換乘」戀情，迎接新的一段感情？「換乘戀愛2」最後一集（第20集）將於28日台灣時間下午5點在TVING透過直播公開。
南韓
戀愛實境節目
換乘戀愛2

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更新時間 : 2022-10-26 18:48 GMT+08:00

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