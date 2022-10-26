【11/25台北市選前之夜】綠營獲凱達格蘭大道路權　黃珊珊：府前廣場優先

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2022九合一大選倒數一個月，台北市11月25日選前之夜場地，今天(26日) 開放申請，民進黨取得凱道路權，但還要再評估；國民黨有多個選項在考慮；黃珊珊以府前廣場為優先考量。

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤，接受媒體聯訪表示，順利取得北平東路競選總部前及凱達格蘭大道路權，不過選前之夜要辦在哪裡，還會再綜合評估決定。

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊，則由國民黨台北市黨部處理選前之夜地點。市黨部主委黃呂錦茹表示，申請到凱道11月22到24日的路權，但25日晚上沒搶到，反過來說，申請到25日路權的團隊也無法場布，可能雙方還要協調；此外自由廣場權限也落空。

黃呂錦茹說，以市黨部角度，就是先把一些可能場地預備起來，例如國民黨中央黨部所在的八德路一帶等。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊競辦發言人李昀臻指出，目前規劃3個選項，包含台北市政府周邊、大型停車場或大型空地，有借到北市府府前廣場，後續將視舉辦活動狀況，評估何種場地最合適。據了解，黃珊珊競辦以府前廣場為優先考量。

根據中央社，台北市工務局新建工程處表示，民眾最早可在30天前上網申請路權，11月25日的路權10月26日凌晨0時就可以申請。

新工處指出，若「台北市申請使用道路網」上想使用的路段或時段顯示申請中，就代表有人已捷足先登、無法再提出申請，不過因為要審核，並非先登記就保證搶得到。

新工處說，可以個人申請路權，每人最多可以申請2個路段、時間可以到2天，保證金都是新台幣3萬元；新工處一般都會給過，並派養護工程隊到現場檢查道路有無損壞等，不過同時警察局會審核申請名目、維安、交管等，這部分就會比較耗時。