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黎明技術學院結合社區推出樂齡牽手樂活

包含食衣住行育樂　用竹編做出時尚包

By 台灣英文新聞
2022/10/26 17:13
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

黎明技術學院結合泰山在地向教育部申請「社區樂齡牽手樂活萌芽計畫」，於26日舉行成果展。教育部次長林騰蛟、新北市社會局長張錦麗、原民局長羅美菁、泰山區長林慶豐，以及多所技職學校校長和社區理事長、里長均蒞臨參加。黎明技術學院校長林明芳表示，該計畫是結合地方文化、農特產品、文創商品，和師生一起學習、增能，讓社區長輩更健康樂活。

張錦麗代表侯友宜市長致詞表示，她說新北市10年前推動老人共餐，黎明餐飲系的老師就帶領學生到鄰近大科社區照顧關懷據點，教導志工做出美味可口的菜餚，讓長輩吃得健康。這次申請教育部USR大學社會責任計畫，更串起在地黎明、貴和、明志書院、眾能創新協會及多里辦公處，針對老人照護與隔代教養議題等進行攜手合作，以推動福利社區化，越在地化就越能國際化。

黎明技術學院校長林明芳表示，社區樂齡牽手樂活萌芽計畫係整合全校各系資源，結合泰山鄰近產業，設計出食、衣、住、行、育樂等五大面向，例如享食健康設計長輩樂齡餐飲，衣著再生教導長輩利用家中舊的牛仔褲做成時尚包，在居家教育和育樂方面，則邀長輩體驗該校師生製作的AI機器人，與機器人一起動健康。

眾能創新協會理事長蔡黃阿員有竹編藝術等專長，她說泰山早年盛產竹子，竹編是當地傳統技藝，她應邀參與計畫，與時尚設計系師生一起將竹編藝術融入時尚包，教他們用細竹片或稻草梗編織入包，既傳統又時尚，連老師都覺得非常有創意。

在成果展中，黎明師生也展現多項才華，包含教導長輩如何品酒；表演藝術系學生勁歌熱舞，甚至有12位同學參加原子少年選秀，表現亮眼，還紅到韓國去；還有足球隊榮獲北區大專冠軍等殊榮。

更新時間 : 2022-10-26 18:48 GMT+08:00

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