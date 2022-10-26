黎明技術學院結合社區推出樂齡牽手樂活

黎明技術學院結合泰山在地向教育部申請「 社區樂齡牽手樂活萌芽計畫」，於26日舉行成果展。 教育部次長林騰蛟、新北市社會局長張錦麗、原民局長羅美菁、 泰山區長林慶豐，以及多所技職學校校長和社區理事長、 里長均蒞臨參加。黎明技術學院校長林明芳表示， 該計畫是結合地方文化、農特產品、文創商品，和師生一起學習、 增能，讓社區長輩更健康樂活。

張錦麗代表侯友宜市長致詞表示， 她說新北市10年前推動老人共餐， 黎明餐飲系的老師就帶領學生到鄰近大科社區照顧關懷據點， 教導志工做出美味可口的菜餚，讓長輩吃得健康。 這次申請教育部USR大學社會責任計畫，更串起在地黎明、貴和、 明志書院、眾能創新協會及多里辦公處， 針對老人照護與隔代教養議題等進行攜手合作，以推動福利社區化， 越在地化就越能國際化。

黎明技術學院校長林明芳表示， 社區樂齡牽手樂活萌芽計畫係整合全校各系資源， 結合泰山鄰近產業，設計出食、衣、住、行、育樂等五大面向， 例如享食健康設計長輩樂齡餐飲， 衣著再生教導長輩利用家中舊的牛仔褲做成時尚包， 在居家教育和育樂方面，則邀長輩體驗該校師生製作的AI機器人， 與機器人一起動健康。

眾能創新協會理事長蔡黃阿員有竹編藝術等專長， 她說泰山早年盛產竹子，竹編是當地傳統技藝，她應邀參與計畫， 與時尚設計系師生一起將竹編藝術融入時尚包， 教他們用細竹片或稻草梗編織入包，既傳統又時尚， 連老師都覺得非常有創意。

在成果展中，黎明師生也展現多項才華，包含教導長輩如何品酒； 表演藝術系學生勁歌熱舞，甚至有12位同學參加原子少年選秀， 表現亮眼，還紅到韓國去；還有足球隊榮獲北區大專冠軍等殊榮。