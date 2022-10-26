首批貢寮鮑開賣　產地直送富基魚市

秋風颯爽的時節走訪北海岸， 可以在富基漁港的富基魚市水產攤位發現新北市東北角瑰寶－ 新北貢寮鮑，這是今（2022）年首批販售的貢寮鮑， 從東北角貢寮鮑養殖池直送富基魚市就為了給遊客們嚐鮮， 新北市漁業處邀請大家走訪富基魚市時千萬別錯過這道地的新北市當 季美味。

貢寮鮑是指新北市貢寮地區養殖九孔鮑及盤鮑的統稱， 貢寮鮑飼養於貢寮海岸潮間帶養殖池，潮汐換水及天然海菜的餵養， 加上養殖漁民細心維護貢寮鮑的生長環境及零用藥的堅持， 使得新北貢寮鮑保持著宛若野生般的天然美味， 是大家可以安心享用的在地美食。

富基漁港姊妹餐廳老闆娘江玉琴表示，新北市盛產萬里蟹、 貢寮鮑等多種美味海鮮， 而位於北海岸的富基漁港有明媚的漁港風光， 各種新鮮海產從產地直送富基魚市， 因此也能品嚐到東北角特色海鮮貢寮鮑，新鮮的貢寮鮑肉質Q軟鮮味 十足，簡單料理就是一道美味的海鮮料理，常見的料理方式就是「 燒烤貢寮鮑」，新鮮的貢寮鮑簡單刷洗去掉黏液及足部沾附物， 放入烤箱上、下180度烤5分鐘， 然後擺盤淋上美乃滋再撒上柴魚片， 上桌就是一道好看又好吃的燒烤料理；「三杯貢寮鮑」 更是深受重口味朋友們所喜愛， 清洗乾淨的鮮活貢寮鮑肉朝下以熱油鍋煎至微焦起鍋備用， 用麻油將薑片爆香後，加入大蒜及砂糖翻炒，再加入煎過的貢寮鮑、 醬油、米酒悶煮約2分鐘，最後加入辣椒及九層塔拌炒幾下後起鍋， 就是美味的貢寮鮑三杯料理，美味好下飯， 是來新北市海岸旅遊不能錯過的當季美食。

新北市漁業處表示，從北海岸到東北角， 新北市綿長的海岸線不只囊括臺灣本島極北及極東等特殊景點， 多變的海岸地形座落許多美麗的漁港秘境，歡迎大家前往探訪， 欣賞美麗山海風光，體驗當地漁村人文，品嚐港邊餐廳貢寮鮑、 萬里蟹、石狗公、小卷等當季在地美味海鮮。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供