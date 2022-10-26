中共迫害法輪功背景《沉默呼聲》好評如潮 台灣院線播放快把握

( 台灣英文新聞／藝文組 綜合報導 ） 國際影展獲獎電影、以中國共產黨鎮壓法輪功學員真實事件改編的《沉默呼聲（Unsilenced）》，8月12日在台上映後佳評如潮，雖然迫於主要通路商懼拍被中國盯上而只能在獨立影院播放，但還是吸引許多關心人權發展的民眾前往觀影。

劇情背景設定在中國的《沉默呼聲》，事實上全劇是在台灣及加拿大拍攝，今年初1月21日起已在美國上映，獲得廣泛好評，美國前國務卿蓬佩奧今年初看完這部電影後大推該片，當時他還大讚這是一部動人、誠實、對中共嚴厲控訴的（影片），而習近平及其前任徹底敗壞的，以及他們為競逐權力帶來的恐怖手段是不可否認的。

My friend Miles Yu & I went to see Unsilenced - a moving, honest, scathing indictment of the CCP. The truth of Xi & his predecessors' utter depravity & the power-driven horrors they've inflicted cannot be denied. This movie unsilences the wonderful Chinese people, go see it. pic.twitter.com/Mv7ECNP1KO — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 28, 2022

影片是根據真實事件改編，1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶開始因修煉法輪功而受到中共迫害，隨著國家媒體不斷製造謊言，打壓異見，甚至酷刑凌虐，他們與美國記者丹尼爾產生了交集。抓捕、酷刑、甚至死亡的威脅時刻籠罩著他們，他們不得不做出選擇：是憑著良心説出真相，還是對謊言與暴行保持沉默。

加拿大華裔導演李雲翔（Leon Lee ）是加拿大華裔電影製片人兼導演，致力於出品揭示社會敏感問題的影視作品，並以犀利的風格和獨特的視角而著稱。 他執導的調查中國非法器官交易的紀錄片《活摘》（Human Harvest）榮獲第74屆美國廣播電視文化成就獎（又稱皮博迪獎，Peabody Award。）他執導的長篇紀錄片《求救信》，2018年在北美最大紀錄片電影節Hot Docs上全球首映，並入選「最受觀眾歡迎的20部影片」，也在其它國際主要記錄片電影節上陸續獲得評委會大獎。

大紀元影評 ►「《沉默呼聲》分別以兩對北京清華大學的學生情侶，和兩名記者為敘事主線，由離而合，講述中共從1999年開始對法輪功修煉團體的鎮壓迫害，是如何改變了整個中國大陸的社會氛圍，並影響到社會上的每一個人。

這部電影的氣氛營造非常成功。貫穿全劇的壓抑和恐懼，也彷彿是觀眾身入其境的切身感受。如同電影對白所傳達的那樣：「在一個沒有真相，沒有正義的社會裡，每一個人都是受害者。」

台大新聞研究所資深教授張錦華 ►「 這部電影很沉重，相對而言我們在台灣是很幸運的，我們在自由社會裡，只要不違反法律，擁有充分的自由，如果違反法律或校規也有一個合理的法律程序，而不是隨便冠一個罪名，甚至沒有罪名就把你抓起來，這是一個很大的差別，也許大家一邊看，一邊會有很大的感受。」

台北律師公會商事法委員會主任委員陳怡伸 ► 「這部片讓大家知道中共的邪惡本質、認清中共。」

► 請把握時間，尚未觀影的讀者可前往戲院觀賞，透過買票入場來表達支持，或是在主要網路平台付費觀看：

城市 戲院 上映場次 點按影院名稱，可直接連結至各大電影院場次表 台北 湳山戲院 * 請留意：二輪戲院不適用交換券、優惠券、團體票

10/22(六)～10/28(五)

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90年代初，法輪功剛問世不久深受廣大群眾的喜愛。到1998年，中國己經有七千萬人習練法輪功，這個數字超過了當時共產黨員的人數，因而引起了當時的中共領導階層的注意。

雖然法輪功沒有政治主張，但在領導階層眼中依然認為它對共產黨的控制構成了意識形態上的威脅。1999年，「610辦公室」在時任中共領導人江澤民的命令下成立，是聽令於國家安全局的「法外機構」，主責協調各機關鎮壓法輪功。江曾下令對於法輪功學員要，「名譽上搞臭，經濟上搞垮，肉體上消滅。」

自此，全國上下在媒體的煽動下，掀起了一場全民反「法輪功」的熱潮。有人權組織估計，上萬名法輪功學員被拘捕、關押、施以酷刑，甚至有些被強摘器官等。了解更多法輪功迫害訊息。