中共迫害法輪功背景《沉默呼聲》好評如潮 台灣院線播放快把握

( 台灣英文新聞/藝文組 綜合報導 ) 國際影展獲獎電影、以中國共產黨鎮壓法輪功學員真實事件改編的《沉默呼聲(Unsilenced)》,8月12日在台上映後佳評如潮,雖然迫於主要通路商懼拍被中國盯上而只能在獨立影院播放,但還是吸引許多關心人權發展的民眾前往觀影。

劇情背景設定在中國的《沉默呼聲》,事實上全劇是在台灣及加拿大拍攝,今年初1月21日起已在美國上映,獲得廣泛好評,美國前國務卿蓬佩奧今年初看完這部電影後大推該片,當時他還大讚這是一部動人、誠實、對中共嚴厲控訴的(影片),而習近平及其前任徹底敗壞的,以及他們為競逐權力帶來的恐怖手段是不可否認的。

My friend Miles Yu & I went to see Unsilenced - a moving, honest, scathing indictment of the CCP. The truth of Xi & his predecessors' utter depravity & the power-driven horrors they've inflicted cannot be denied. This movie unsilences the wonderful Chinese people, go see it. pic.twitter.com/Mv7ECNP1KO