天成飯店集團旗下三館聯合推出雙城記買一送一住房優惠

進入秋涼時節，天成飯店集團看準秋季漫活旅行商機，即日起至2022年10月30日推出台北瑞穗雙城記買一送一住房優惠，結合旗下台北兩家城市觀光飯店和花蓮瑞穗的溫泉度假村，入住兩間飯店雙人房優惠價14,999元起，不論是想在城市小巷弄間穿梭，還是徜徉在花蓮後山的自然景致，一次滿足旅人的兩種願望。

台北瑞穗雙城記買一送一，不論先住宿台北或者花蓮瑞穗皆可享優惠，雙人入住台北天成大飯店或台北花園大酒店，享受一趟城市小旅行，再贈送瑞穗天合國際觀光酒店平日雙人城堡精緻客房一泊二食住宿券，如先入住瑞穗天合國際觀光酒店，則有城堡精緻客房、城堡溫馨家庭房或格蘭雅緻別墅等不同房型可供選擇，同樣平日雙人優惠價14,999元起，另贈送台北天成大飯店或台北花園大酒店雙人客房平日住宿券，旅客可從中自由選擇入住館別。

台北天成大飯店鄰近台北車站，位於五鐵共構的交通樞紐位置，是商務出差與城市旅遊的絕佳住宿地點，優惠方案雙人入住精緻客房含兩客早餐，週日至週五優惠價14,999元，週六入住優惠價15,999元，相同價格也可選擇雙人入住台北花園大酒店雅緻客房不含早餐，台北花園大酒店近年以旅艋舺遊西門為主題訴求，重新改裝客房與公共區域，融入在地文化元素並結合客房智能管家，是城市度假的好選擇，訂購台北瑞穗雙城記買一送一優惠，以上兩間飯店入住時將贈送瑞穗天合國際觀光酒店平日一泊二食住宿券。

如先前往花蓮住宿，瑞穗天合國際觀光酒店提供了城堡精緻客房、城堡溫馨家庭房、莊園溫馨家庭房或格蘭雅緻別墅等房型可供選擇，城堡精緻客房平日優惠價14,999元起，城堡溫馨家庭房平日兩大兩小19,199元起，莊園溫馨家庭房平日兩大兩小21,749元起，旺日每房加價550元，假日每房加價2,200元，住房包含早餐、晚餐一泊二食。

入住期間可享各式休閒設施無限暢玩，如旋轉木馬、兒童超跑俱樂部、跑跑甩尾車、電競室、積木磚家、小旅人樂園與健身房……等，以及金色水樂園的室內與戶外滑水道、按摩水療區或戶外黃金溫泉區，水陸遊樂設施一次滿足，訂購優惠方案入住再贈送平日住宿券一張，可選擇台北花園大酒店雅緻客房不含早餐或台北天成大飯店精緻客房含早餐，兩館擇一使用。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，隨著悠遊國旅補助告一段落，國內出遊熱潮也趨緩，正值秋涼氣爽，更適合放慢腳步，深度賞析台灣城鄉之美。天成飯店集團以多品牌策略布局經營，此次結合旗下台北兩間城市觀光飯店和花蓮的歐風溫泉度假村，推出買一送一住房優惠，贈送的住宿券也不需連續住宿，讓消費者安排出遊更具彈性，預估此優惠可望帶動住房業績成長約一成。