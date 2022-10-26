為推動偏鄉教育 高洋一對一學習攜同張凱鈞博士捐課程

為了促使地區學童科技學習能力，以及協助偏鄉弱勢群體，線上補教學習系統業者「高洋一對一學習」，聯合新北市大新店區議員候選人張凱鈞博士，共同捐贈新北市新店區安坑國小，學習輔助平板電腦2台、以及1000堂線上課程，對此安坑國小也特別致贈兩張感謝狀，以表揚雙方善舉！

高洋一對一線上學習課程，強調針對學生個人，依照程度進行個別指導，施予量身打造的課程內容，有完整的課程規劃，讓學童輕易掌握課內學習進度，甚至能促進課外多元學習，是穩紮穩打、奠定學習基礎的最佳工具。

尤其現今進入科技時代，幾乎「人手一機」，一對一課程將手中的3c工具，變身成最佳隨身教師，隨處都是最佳學習環境，超越實體學習成效，這也是高洋一對一學習聯合創辦人陳威華及合夥人的理念與期待，陳威華期待『「因材施教」到了現代，可以透過科技的應用，而有更好的詮釋，更能展現出最佳的效果。』

而議員候選人張凱鈞，從前便致力於投身教育，以及推動地方進步，近期深入了解安坑國小學童學習困境後，期望利用資訊系統協助改善，與高洋一對一學習洽談之後，雙方的理念不謀而合，張凱鈞表示：「雖然我沒有辦法把教師帶進偏鄉，但我希望知識可以以另一種形式呈現。」期望透過捐贈的方式，對地方教育推動盡一份心力。

張凱鈞感性表示，一直以來都認為教育是社會的根本，學童的權益不能等，如今特別聯合高洋一對一學習捐贈課程，只是一個推動學習的開端，未來還希望透過更宏大的計畫，改善地區教育環境，協助偏郷及弱勢群體。

在捐贈儀式上，安坑國小校長陳玉芳也現身，致贈高洋一對一學習、以及議員候選人張凱鈞各一張感謝狀，除了表揚雙方善舉，也期待學童透過這次教育善舉，收穫良好學習成果！