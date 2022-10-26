Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

跟影帝影后一起喝！台灣之光 O卡桑獲選金馬獎59屆唯一指定木耳露品牌

O卡桑從品牌創立以來，以原型食物理念、最天然好喝的健康養生飲品著稱，此次不只是登上國際舞台，更是榮登亞洲華語電影界，一起來與影帝影后共享頂級風味！

By 台灣英文新聞
2022/10/26 16:17
歷經多次實驗淬鍊出的日月富元飲適合茹素者飲用。

歷經多次實驗淬鍊出的日月富元飲適合茹素者飲用。

台灣第一家獲得有「食品界的米其林」美名的 iTQi（International Taste & Quality Institute）木耳露飲品 O卡桑，再度蟬聯今年金馬獎59屆指定專屬貴賓禮，推出全新不凡口感的「日月富元飲」，作為金馬量身訂製(研製)兼具時尚與美味的健康飲禮盒。

歷經多次實驗 淬鍊出純素安心飲品

近幾年來，民眾更注重生活品質與選擇吃天然的原型食物，已逐漸成為風潮。O卡桑此次獲得金馬獎青睞的「日月富元飲」，以希望透過食用飲品、人人都能得到完整的營養補充與修復，因此才有「富元」的命名由來，畢竟健康就是最大的財「富」啊！O卡桑貼心考量到國人蔬食人口漸多，無法選擇傳統的雞精、燕窩等補品，因此推出純素的「日月富元飲」，成為素食者與飲食保健者的心頭好，不但可以在日常生活中補充體力，又不會造成身體負擔！

黑白木耳陰陽共存 融入東方禪意哲學

「日月富元飲」的打造過程也頗具東方「禪」意中的「慢慢來」哲學，在歷經多次精煉、不斷測試多種食材後，終於精選13種菇蕈精華，透過真空脈衝的破壁專利技術保留營養，以及獨家冷高壓萃取技術降低其嘌呤(普林)值，並通過專業食品實驗室檢驗，一罐僅有14.8mg嘌呤的含量，比1/4碗白飯還低！裡面除了紅棗、黑蠔菇、珊瑚菇、西洋參等食材之外，O卡桑特別首次將熱銷的黑木耳與白木耳同時融合入飲，一黑一白的互相依存與對立，恰如東方哲學中的太極陰與陽、日與月，頗富禪學意境之美。

品牌邁入九周年慶 推出常溫攜帶隨時「喝」護

黃立丞創辦「Ｏ卡桑」原意為日文母親的意思，不僅代表從小細心照料他的藥師母親，更象徵品牌的堅持與「喝」護全家人的健康信念，八年來的堅持選用最高品質天然食材，費工費時的熬煮製程，也熬出Ｏ卡桑的好成績。今年不僅成為第一家摘星食品界的米其林 iTQi 頂級風味獎木耳露品牌，也得到「AA 100%無添加認證」的最高殊榮。O卡桑從金馬眾多的木耳飲健康養生飲品裡脫穎而出成為首選，為了免去冷藏不便攜帶的問題，創辦人黃立丞為此特別研發出常溫的「日月富元飲」，讓電影從業人員與入選的影星們，可以更輕鬆的隨時「喝」護身體，增強一天的體力與活力。等不及開一瓶低調奢華的頂級日月富元飲了嗎！？現在Ｏ卡桑推出9週年慶活動 10/13 - 11/15期間全館滿999元免運，滿額再贈送金馬獎指定的日月富元飲單罐與金馬折價卷200元！

想了解更多O卡桑：https://okasang.tw/9W3N5

更新時間 : 2022-10-26 17:16 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊
SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相