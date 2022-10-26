遭批天大笑話！高端二期臨床委託中資？台灣衛福部：不排除重啟高端疫苗2期藥品臨床試驗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）高端疫苗爭議爆不完，昨日有立委質疑高端公司委託執行二期臨床試驗的「丘以思」公司涉中資，直言民進黨政府該跟國人如實交代。對此，衛福部長薛瑞元今（26）日回應，丘以思母公司是今年10月公布合併中資，為確保臨床試驗資料保存，不排除重啟藥品臨床試驗（GCP）可能。

台灣民眾黨立委邱臣遠24日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時指出，高端二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」，早在去年4月底就已經被中國公司締脈併購，而衛福部是在併購後1個月，也就是5月才與高端簽約。邱臣遠直言，這過程中為什麼衛福部都沒有查核？事後也沒有掌握具體狀況。

邱臣遠說，衛福部一直把高端宣傳成國家重要戰略物資，現在卻發現高端委託中資公司作臨床試驗，這就好比宣稱台灣自己研發製造的一台戰車結果居然委託敵人來進行驗收測試。現在二期實驗剛結束，高端公司應儘快公布二期結果，並詳細說明整個過程。

邱臣遠直言，現在真相大白，沒有人要影射，民進黨政府更不應該反過來指責吹哨者，而是該跟國人如實交代，所謂台灣價值的高端疫苗，到底可不可以有中資經手最重要的臨床實驗？

國民黨台北市議員徐巧芯亦在臉書上諷高端合作中資如「地獄哏」。她說，「高端仔」當初嗨爆揪團，更有打完後肚子好餓、變漂亮、皮膚變好等各種花式宣傳，卻被注入了來自「祖國的善液」，簡直是開了一個天大的玩笑。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，民進黨是抗中不保台，掛著抗中的招牌，幹得都是分贓的買賣。他更提到，民進黨台北市長參選人陳時中常談抗中保台，自稱有抗中保台DNA，結果事實證明陳時中護航的高端疫苗，第2期臨床試驗是委託中資公司進行數據分析。

面對外界的批評聲浪，高端以新聞稿作出澄清，臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，並須依循ICH GCP優良臨床試驗規範（Guideline for Good Clinical Practice）標準進行，以確保受試者的權利及臨床試驗數據的可信度。高端強調，請外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質的信心。

高端並引述丘以思生技說法，數據資料庫位於美國德州，且由台灣主導的獨立團隊進行數據彙整，並僅有獲專案授權人員可讀取相關資料，亦遵守原美商Clinipace的標準作業流程及品質管控系統，可確保該公司的合併對於高端疫苗臨床試驗不會造成任何影響。

食藥署則回應，丘以思公司為我國合法立案之公司，高端公司將部分試驗之執行委託丘以思，最終試驗數據的品質與完整性，仍由高端公司負責。

衛福部長薛瑞元今日上午接受訪問時提到，高端疫苗2期臨床試驗去年6月的藥品臨床試驗（GCP）合格，國產疫苗個資保存屬於GCP查核範疇，當初並無發現異常，高端疫苗緊急使用授權（EUA）則在去年7月通過。丘以思母公司合併中資後，若食藥署評估有必要再次確認資料保存狀況，並不排除重啟GCP可能性。

天大笑話？高端二期臨床委託中資？台灣衛福部：不排除重啟高端疫苗2期藥品臨床試驗