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「勸說」異議人士返國 中國廣設海外警察局 荷蘭政府：違法

荷蘭外交部發言人表示，「海外警務服務中心」的存在在荷蘭是違法的，並承諾將調查這些警察居在當地的行動、目的，並採取適當的措施。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/26 14:58
中國被控在海外非法設置警察局，壓迫中國異議人士（圖　Pexels)  

中國被控在海外非法設置警察局，壓迫中國異議人士（圖　Pexels)  

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）中國政府被指控在荷蘭建立至少兩個「海外警務服務中心」，且未向當局申報。這些以外交服務為包裝的警務站，疑似中國用以壓制在歐洲的異議人士。

BBC報導，總部設於西班牙的非政府人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在名為「中國跨國治安失控」的報告中指出，中國政府在5大洲、21國共建立了54個「海外警務服務中心」，其中多數位於歐洲，9個在西班牙、4個位於義大利以及2個落腳英國。

報導指出，這些單位表面上為了打擊跨國犯罪及旅行行政職責，譬如更新中國駕照；然而該組織表示，實際上這些單位進行「勸說活動」，意在脅迫公開反對中國政府的異議人士返國。

荷蘭新聞調查平台Follow the Money及法國電台（RTL）引述中國異議青年王靖渝指出，他在荷蘭遭到中國警察追捕。因2019年於抖音上發表支持香港民主運動的評論和影片，時年17歲的王靖渝被迫移居海外至今。

王靖渝受訪指出，今年稍早曾接獲電話，對方自稱來自海外警務服務中心，並勸說他返回中國，「解決我的問題，並為我的父母著想」。從那時起他經歷一場系統性的騷擾與恐嚇，而他認為這是中國政府特工一手策畫。

中國大使館則向RTL否認這項報導，稱根本不知道有這樣的警察局。

荷蘭外交部發言人表示，「海外警務服務中心」的存在在荷蘭是違法的，並承諾將調查這些警察居在當地的行動、目的，並採取適當的措施。
海外警務服務中心
中國
人權
迫害

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