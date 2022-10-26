10/26台灣本土+40,261/死亡+52　新增3名MIS-C個案、2名30多歲有慢性病史的女性死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增40,317例COVID-19確定病例，分別為40,261例本土個案及56例境外移入；確診個案中新增52例死亡，最年輕個案為2名30多歲女性，皆有慢性病史，雖曾接種疫苗仍不幸過世。另外增204例中重症，包括3名兒童重症個案，年齡介於1至5歲的男童，皆為MIS-C個案，所幸經過治療後皆已出院。



指揮中心表示，今日新增之40,261例本土病例，為18,558例男性、21,685例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(7,066例)，臺中市(5,391例)，高雄市(4,789例)，桃園市(4,053例)，臺北市(3,939例)，臺南市(3,597例)。



指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為20例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月9日至10月23日，死亡日期介於7月19日至10月23日。





指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為25例男性、31例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自加拿大(2例)，中國、香港、韓國、新加坡、德國、日本(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至10月24日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,555,884例確診，分別為36,174例境外移入、7,519,656例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,479例COVID-19死亡病例，其中12,462例本土，另17例為境外移入。

10/26台灣本土+40,261/死亡+52 增3名MIS-C個案、2名30多歲有慢性病史的女性死亡