古裝喜劇「王后傘下」人氣上升　擠下「千元律師」榮登話題第一名　高顏值王子們超吸睛

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「王后傘下」上週登上了電視劇話題性第一名，主演金憓秀也成為了出演者話題性第一名。

「王后傘下」目前已播出四集，收視率由第一集的7.6%上升至第四集的9.5%。根據南韓廣播內容競爭力分析專門機構Good Data Corporation 25號公開的話題性排名結果，電視劇話題性排名將上週第一名的「千元律師」擠至第二名，人氣漸漸上升。

「王后傘下」為歷史古裝喜劇，由「Signal」、「少年法庭」的金憓秀主演。她在劇中扮演中殿娘娘，為了她的5個孩子奮不顧身擋在最前面，不容許任何人欺負他們。若王子們闖禍，她總會在後面幫忙擦屁股，為了王子們的教育也不惜付出一切。金憓秀與飾演「大妃趙氏」的金海淑上演婆媳大戰的劇碼，也相當精采。

該劇的另一個亮點就屬王子們的高顏值。金憓秀的五位王子由新生代演員裴仁爀、文相敏、朴賀浚、柳善皓、尹相鉉演出，其中裴仁爀所主演的「Cheer Up」目前也正在別台熱播中，Rain之後在劇中也會有客串演出，讓人期待。

根據電視劇話題性排名，第一二名分別為「王后傘下」及「千元律師」，接著是韓智賢及裴仁爀為主演的「Cheer Up」、陸星材和鄭彩娟的「金湯匙」及朴敏英和高庚杓的「月水金火木土」。

此調查是以10月17日至10月23日正在播出的22部電視劇及324名演員為對象，以新聞報導、社群媒體、部落格等民眾對於節目的反應所進行的分析結果。