燒很久、咳不停？呼吸道融合病毒RSV升溫　2歲以下高危群　感染途徑、症狀、預防方法一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）隨著邊境開放、放寬防疫措施、免疫負債等因素，除了新冠肺炎仍在高原期外，秋冬各種流行病蠢蠢欲動。據實驗室最新通報，近來呼吸道融合病毒有增溫趨勢，不少幼童都出現「燒很久、咳不停」的情形，提醒家長別輕忽入秋之後的新一波的流行傳染病。

近來有不少臨床醫師觀察發現，呼吸道融合病毒（RSV）、流感等呼吸道疾病相關患者大增，根據實驗室傳染病自動通報系統數據來看，目前呼吸道融合病毒個案上升最快，上週約300多例，其次為流感約190例，第3名則為肺炎鏈球菌，而副流感病毒則是上升又下降。

相較於流感、腺病毒、腸病毒，很多家長並不認識呼吸道融合病毒，甚至懷疑難道又是一種新變異的新病毒嗎？其實呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)早在西元1956年就被發現，是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，也是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。

呼吸道融合病毒的棘手之處，在於其病程進展相當快速，只需2、3天的時間，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎。麻煩的是，目前感染呼吸道融合病毒只能使用支持性療法來減緩症狀，但無法縮短病程，主要還是靠自身的抵抗力來消滅病毒。

為了讓大家更了解呼吸道融合病毒，台灣英文新聞集結家長們的疑問，並綜合整理多位醫師、疾管署和醫院經驗分享，整理出以下呼吸道融合病毒問與答，包含症狀、傳染途徑、治療方法與預防方法等，希望能降低大家染病機率、健健康康度過秋冬。

何謂呼吸道融合病毒(RSV)？

呼吸道融合病毒(RSV)是單股RNA病毒，和腮腺炎病毒、德國麻疹病毒同屬副黏液病毒，好發於秋季至春夏季，常開始於晚秋。此病毒主要藉由飛沫傳染及接觸感染，感染過是沒有終身免疫的，有可能一再感染，只是每次感染後症狀越比前一次輕微。

潛伏期為 2-8 天，喜好在人類呼吸道細胞繁殖 並破壞，造成發炎反應使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

RSV常見症狀：

症狀如同一般感冒，但在2歲以下的寶寶，症狀較明顯，特殊情況可能引發急性細支氣管炎和肺炎，會出現喘鳴、呼吸急促、咳嗽厲害或發燒等症狀，可聽到像是氣喘發 作的咻咻聲，嚴重的病人甚至會伴隨著發紺、肋骨下凹陷、胸骨上凹陷， 鼻翼搧動等症狀。

若嬰幼兒出現高燒不退、呼吸喘、昏睡、暴躁不安或 者食慾不振等緊急狀況，應盡就醫。

在2歲以下孩童下呼吸道感染最常見的病毒，便是RSV，外國整體統計指出，高達80%的幼童細支氣管炎，及50%的幼兒肺炎，都有合併RSV感染；在小於 6個月的RSV感染幼兒，有57%的住院 率；在小於1歲的病童，更有高達81%的住院率。

RSV有疫苗能預防嗎？

目前RSV疫苗還在臨床人體試驗的階段，不過據馬偕名醫黃瑽寧表示，未來有可能先成為孕婦接種的疫苗之一，保護剛出生的小嬰兒，當然高風險兒童與老人也可能將來有疫苗可提供保護。

RSV預防方法：

由於沒有特定疫苗，因此只能透過戴口罩、勤洗手等加強自我衛生來預防，或是施打F蛋白質的單株抗體(Palivizumab)來進行預防，不過必須固定每個月施打一次，最多可以連續施打6劑，即可以預防6個月內呼吸道融合病毒的感染，但價格昂貴，健保目前也只給付先天性心臟病、慢性肺病、早產等狀況的兒童。

健保目前針對三大類幼兒提供疫苗給付：

出生時懷孕週數小於或等於28週之早產兒。 併有慢性肺疾病(Chronic Lung Disease；CLD)之早產兒(小於或等於35週)。 一歲以下患有血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童。

根據健保署資訊，Palivizumab注射劑，是一種人類免疫球蛋白的單株抗體，可以抑制病毒的活性，建議劑量為15mg/kg，每月施打一次，連續5個月，約可降低45 – 35%因RSV感染而住院的機率。

燒很久、咳不停？呼吸道融合病毒RSV病例增 2歲以下高危群 感染途徑、症狀、預防方法一次看