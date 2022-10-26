【台灣雙11行銷戰】 富邦媒momo預算破億•拚業績雙位數成長　網家PChome「還利於民」•挑戰市場最低價

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）電商業者momo富邦媒昨(25日) 宣布雙11購物節活動將於11月1日起跑，總經理谷元宏表示，今年行銷預算破新台幣1億元、年增約2成，預估雙11檔期業績將年增雙位數百分比，有信心達成富邦媒全年營收1000億元目標。

網路家庭旗下PChome24h購物24日舉辦記者會宣布「雙11狂購節」起跑，由網路家庭電子商務事業部副總經理萬岳偉（右）、網路家庭電子商務事業部協理邵泓嘉（左）說明相關優惠內容。中央社

至於電商集團PChome網路家庭今年聚焦營收成長與獲利，雙11檔期策略跟著轉彎，取消已連續5年舉辦的演唱會，藉此節省行銷費用並加大折扣「還利於民」，看好將帶動雙11業績年增雙位數百分比。

momo雙11拉長活動戰線

今年momo雙11拉長活動戰線、升級回饋力道，11月1日起跑日推出111萬元獎金，消費者可選隊參加競賽；11月11日不限金額下單，有機會抽中亞洲不設點雙人來回機票及國內五星飯店住宿券。用戶另享疊加信用卡回饋與揪團回饋，全站回饋最高23.5%。

谷元宏出席活動起跑記者會指出，今年大環境比較不好，在通貨膨脹壓力下，民眾對未來看法比較保守，富邦媒在先前1、2季有感受到，希望透過第4季促銷提振買氣，預估今年雙11檔期業績將比去年同期成長雙位數百分比。

他說，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾消費以網購為主，帶動雙11檔期業績成長至平日3.5倍。今年雙11檔期業績相較平日應該也有倍數成長，希望整體流量和客戶數可以再創歷史新高。

今年富邦媒雙11行銷費用也不手軟，谷元宏表示，包含折價券、折扣、抽獎、住宿券、搶紅包等活動，總預算超過1億元，年增約20%，希望透過一年一度的購物節創造更好業績，也回饋老客戶。

他強調，富邦媒針對雙11已進行系統擴充，可因應較平常增加30%以上流量。但短時間集中出貨，物流難免受到影響，為此富邦媒已額外承租4萬個棧板，接下來進入雙11要考驗如何快速從倉庫中找出商品。

被問及近期股價下滑，中央社引述谷元宏說，股價是全體性的問題，不是只有富邦媒或單一產業下跌，現在股價全面修正，原因在於擔心總體經濟。長期而言，電商在零售產業占比仍低，只有12%至13%，富邦媒將持續擴增市占，這方面空間還很大，等到有一定的經濟規模，整個環境有一定改善，「股價自然會回來」。

談到倉儲規劃，谷元宏表示，南區物流中心預計明年第4季上線；中區物流中心原本規劃2024年完工，但找地時間比原本預期更久，目前計畫是明年開工、2026年完工。

PChome網路家庭「還利於民」

電商集團PChome網路家庭今年聚焦營收成長與獲利，雙11檔期策略跟著轉彎，取消已連續5年舉辦的演唱會，藉此節省行銷費用並加大折扣「還利於民」，看好將帶動雙11業績年增雙位數百分比。

PChome24h購物24日舉辦記者會宣布「雙11狂購節」起跑，今年將對1300萬會員發出人人有獎萬元紅包、祭出全站商品最低1.1折起，並邀請啦啦隊人氣隊員林襄、Yuri陳怡叡擔任11月10日、11月11日直播來賓。PChome集團也串連旗下7大電商平台，自11月1日起推出現拿現折的專屬折價券。

網路家庭電子商務事業部副總經理萬岳偉受訪表示，今年沒辦演唱會，主要是讓利給消費者，挑戰市場最低價。今年將透過直播帶貨方式，說明活動當天的折扣加碼，帶來一定聲量，有信心雙11業績將比去年同期成長雙位數百分比。

萬岳偉指出，今年農曆過年時間較早，與雙11接近，有助帶動尾牙採購商機，網家已針對電視、手機、遊戲機等尾牙主要商品加強布局，但須注意部分採購預算可能從明年第1季提前到今年第4季。

萬岳偉強調，網家從今年6月以來不斷進行平台壓力測試，希望避免去年雙11系統過載及物流塞車問題重演，但也坦言雙11出貨量確實會達到高峰，屆時部分商品可能暫時無法24小時到貨。原本預計今年第4季啟用的A7物流中心，受到疫情導致缺工影響，將延至明年1月開始分階段啟用。

他說，網家也針對使用者介面進行優化，例如提升搜尋結果的精準度，並調整App頁面和字型，購物車頁面也會陸續更新。

網路家庭電子商務事業部協理邵泓嘉表示，網家在1、2個月前就看到通貨膨脹問題蠻嚴重，例如紙漿上漲會導致衛生紙等民生物資漲價，但網家需要大量紙箱包裝，受到的影響「更痛」，原本研判今年第4季會出現縮水式通膨，也就是實質薪資不見得提高很多，但物價卻一直上漲，網家內部需要思考如何提高商品競爭力和實質優惠。

邵泓嘉指出，網家以往雙11著重3C商品，今年在百貨、日用品都有很低的促銷價。今年網家也採取直播方式與消費者互動，跳脫以往「敲鑼打鼓」方式，希望「還利於民」引起消費者更多共鳴。