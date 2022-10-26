英相蘇納克就職矢言安定經濟民心　新內閣老面孔力求穩定

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國倫敦唐寧街10號在當地時間25日迎來7周內第3位首相、同時也是首位亞裔首相蘇納克（Rishi Sunak）。新內閣留任多位前朝高階官員，力求穩定過渡，執政核心定調為穩定經濟與爭取民眾信任，蘇納克矢言，將焚膏繼晷地帶領英國度過經濟危機。

新首相標籤多：亞裔、年輕、富豪

接棒強生（Boris Johnson）與特拉斯（Liz Truss），24日於保守黨魁提名中勝出的蘇納克（Rishi Sunak），已於25日獲得國王查爾斯三世任命，就任英國第57位首相。42歲的蘇納克不僅是英國第一位亞裔首相，也是逾200年來最年輕的首相，因其夫人出身富豪之家，蘇納克更稱得上是最有錢的首相。

蘇納克首次談話：穩定經濟、爭取民眾信任

BBC報導，特拉斯在告別演說中為自己的經濟政策進行辯護，並表示她在任期間「比以往任何時候都更堅信，我們需要勇敢地面對我們面臨的挑戰」；蘇納克則在上任後的首次談話中向強生、特拉斯致敬，表示特拉斯想要改善國家的目標崇高，儘管「犯下一些錯誤」，也是立意良善，而自己上任的部分任務就是為了糾正這些錯誤，「這項工作會立即開始」。

曾為財政大臣的蘇納克也承諾，將把經濟穩定作為執政核心，但也警告這意味著「要做出艱難的決定」。外界預期，這些決定可能關乎如何為暴增的能源帳單提供財政支持，以及降低政府債務，新政府可能透過削減公共支出，以填補400億英鎊的漏洞。

蘇納克還承諾，將加強國民保健署（NHS）和學校教育、提升治安、管控國家邊界、保護環境、支持國軍以及升級計畫，並提升就業。

蘇納克強調，「信任是爭取來的」，他將以行動爭取恢復民眾的信任、重建信心，也矢言把人民的需求置於政治之上，並帶領英國度過「深刻的經濟危機」。

蘇納克的談話反對黨並不買單，工黨宣稱，此番保守黨倉促推舉新黨魁上台執政，並未得到公眾的授權，重申應立即舉行大選，讓人民決定誰當家做主。

內閣重組重穩定過渡

蘇納克的內閣經歷重大改組，仍保有不少特拉斯內閣的熟面孔，顯示新政府力求穩定過渡。新陣容由多米尼克-拉布（Dominic Raab）回鍋担任副首相兼任司法大臣，前內政大臣夏普斯（Grant Shapps）轉任商務大臣，韓特（Jeremy Hunt）續任財政大臣，柯維立（JamesCleverly）續任外交大臣，華勒斯（Ben Wallace）續任國防大臣。

此外，同為印度裔、甫辭職離任的布瑞弗曼（Suella Braverman）回鍋擔任內政大臣；同樣參與本次黨魁之爭的摩丹特（Penny Mordaunt）則續任下議院領袖，而非如外界看好的晉身內閣高階官員；查哈威（Nadhim Zahawi）成為無任所大臣（ministerwithout portfolio），據悉將被指派為保守黨主席。

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