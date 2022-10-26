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中共新領導班子不利發展？台灣工商協進會理事長吳東亮：相信台商有智慧

吳東亮認為，台商各行各業的經營者都很有智慧，會跟著市場去發展，站在工商界立場，他們相信兩岸領導人都很有智慧。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/26 10:42
圖為現任工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮（中）今年6月21日受訪情形。(中央社) 

圖為現任工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮（中）今年6月21日受訪情形。(中央社) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中共20大後的新任領導班底，是否對台商發展不利，中華民國工商協進會理事長吳東亮昨(25日) 表示，他相信各行業台商及兩岸領導人都很有智慧，以工商界立場，若民間企業組織能發揮溝通效果或有所幫忙，都很樂見。

吳東亮25日受邀出席前經濟部長王志剛的回憶錄「跨越：王志剛白首話當年產官學生涯」新書發表會，並在會前接受媒體訪問，談及中共20大落幕後的時事議題。

媒體問到中共20大後的新任常委名單，是否會不利台商發展，吳東亮認為，台商各行各業的經營者都很有智慧，會跟著市場去發展，站在工商界立場，他們相信兩岸領導人都很有智慧。

吳東亮說，至於兩岸大家看要怎樣好好談，若民間企業組織能發揮溝通效果，只要能有所幫忙的，他都樂見。

至於中共20大後的訪中團是否勢在必行，中央社引述吳東亮說，三三會理事長林伯豐是工商協進會的前理事長，也一直很熱心地在規劃此事，只要有機會，且林伯豐也有邀請，他當然會一起去，只要能增加溝通交流，都是他們應該做的。

針對新光集團第三代吳欣盈(下圖), 遞補民眾黨不分區立委，媒體詢問吳東亮是否有找她談，吳東亮坦言，他一直還沒碰到吳欣盈，不過他們樂觀其成，因吳欣盈學經歷俱佳，也有熱心要服務社會，這是好事，應該鼓勵。

對於居家隔離走入歷史，吳東亮直言，這絕對會讓產險業能鬆一口氣；至於已銷售的防疫保單理賠，也漸漸地即將結束，但若能將COVID-19的法定傳染病等級降低，當然會更好。

中共新領導班子不利發展？台灣工商協進會理事長吳東亮：相信台商有智慧圖為2019年11月21日台灣民眾黨舉辦不分區立法委員提名人媒體見面會 ，新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈（右）等人一一自我介紹。右2為黨主席柯文哲。2022年10月14日台灣民眾黨不分區立法委員蔡壁如因論文風波宣佈辭職後，10月20日中央選舉委員會公告吳欣盈遞補為該黨不分區立法委員。她預計11月2日於立法院宣誓就職。(中央社檔案照片)
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