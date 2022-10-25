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台灣男星羅志祥新造型爆抄襲BLACKPINK成員Lisa　唱片公司回應

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 19:05
羅志祥新身份「朱碧石」遭爆抄襲Lisa。（圖翻攝自微博）

羅志祥新身份「朱碧石」遭爆抄襲Lisa。（圖翻攝自微博）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 羅志祥宣告將以「朱碧石」身分推出新單曲《買冬瓜》，卻被網友質疑造型抄襲天團BLACKPINK的Lisa。

綜合媒體報導，藝人羅志祥2016年曾以反串女角「朱碧石」的身分出過單曲，羅志祥近日宣布，將以該身分推出新單曲《買冬瓜》，卻遭網友質疑抄襲BLACKPINK成員Lisa，對此，所屬的華納唱片公司回應。

羅志祥在臉書分享新單曲「朱碧石」造型，綁著超高雙馬尾跨坐在重機上，身穿黑色運動外套配紅色亮片短褲，腳上一雙毛茸茸卡通白靴，不料卻跟Lisa去年推出的歌曲《Money》裡其中一套「撞」造型，Lisa粉絲看到後十分不滿，羅志祥則回覆，「致敬呀，很明顯呀，哈哈。」

羅志祥今(25)日在限時動態幽默發文，「我發現一個很嚴重的問題，朱碧石為什麼比我紅？我想了一晚終於想到，因為她沒有負面新聞」，自嘲功力滿分。

據《三立新聞網》報導，華納音樂回應，羅志祥新單曲《買冬瓜》靈感來自17年前胞哥小豬自創泰文諧音記憶法，而金曲獎導演團隊特別為朱碧石設計全新造型，並致敬得2021「全球百大美女」冠軍-韓國天團BLACKPINK的Lisa。

台灣男星羅志祥新造型爆抄襲BLACKPINK成員Lisa　唱片公司回應
(圖/羅志祥臉書)

台灣男星羅志祥新造型爆抄襲BLACKPINK成員Lisa　唱片公司回應
(圖擷取自羅志祥IG限時動態)
羅志祥
BLACKPINK
Lisa

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更新時間 : 2022-10-25 19:54 GMT+08:00

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