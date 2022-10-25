移民署終止外來人口自動延期停留！這些人限11月底前離境

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）移民署日前今（25日）指出，民國109年3月下旬前入境且尚未逾期停留的外來人口，將終止其在台停留期限且不再自動延期，寬限至今年11月底前離境。

內政部移民署宣布，配合我國鬆綁邊境及檢疫措施，針對109年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民，於111年10月5日自動延長其在台停留期限30日後，將不再予以自動延期，並寬限至111年11月30日前離境。



移民署說明，過去2年多來針對109年3月21日(含)以前入境的合法外來人口，逐月予以自動延長停留期限30日，不須前往移民署服務站申請延期，共計協助42萬餘人次在疫情嚴峻期間得以安心在台生活，不因邊境嚴管無法再入境而影響親人團聚及工作，並減少再入境的檢疫負擔及感染風險，不過考慮到國際間已逐漸恢復正常運作，我國邊境亦穩健逐步開放，移民署因此配合指揮中心的防疫政策，停止自動延長停留期限措施。



移民署表示，未來不再給予自動延長停留期限，109年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民須於屆期前離境，但為了讓外來人口安排離境規劃及行程，將給予一段寬限期，自動延長停留期限措施適用對象的停留期限於111年11月30日前到期者，請於111年11月30日前離境；停留期限於111年12月1日(含)後者，請於自動延期後的合法停留期限屆滿日前離境。

移民署另提醒外來人口，若不確定停留期限，可於出境前先至移民署各直轄市、縣(市)服務站確認。移民署進一步表示，外來人口如有因疾病或懷胎，出國有生命危險之虞、遭遇天災或其他不可避免之事變等情況時，可以檢附相關佐證資料向移民署各直轄市、縣(市)服務站申請延長在台停留期間。