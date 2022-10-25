Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

移民署終止外來人口自動延期停留！這些人限11月底前離境

內政部移民署宣布，配合我國鬆綁邊境及檢疫措施，針對109年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民，於111年10月5日自動延長其在台停留期限30日後，將不再予以自動延期，並寬限至111年11月30日前離境。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 18:14
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）移民署日前今（25日）指出，民國109年3月下旬前入境且尚未逾期停留的外來人口，將終止其在台停留期限且不再自動延期，寬限至今年11月底前離境。

內政部移民署宣布，配合我國鬆綁邊境及檢疫措施，針對109年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民，於111年10月5日自動延長其在台停留期限30日後，將不再予以自動延期，並寬限至111年11月30日前離境。

移民署說明，過去2年多來針對109年3月21日(含)以前入境的合法外來人口，逐月予以自動延長停留期限30日，不須前往移民署服務站申請延期，共計協助42萬餘人次在疫情嚴峻期間得以安心在台生活，不因邊境嚴管無法再入境而影響親人團聚及工作，並減少再入境的檢疫負擔及感染風險，不過考慮到國際間已逐漸恢復正常運作，我國邊境亦穩健逐步開放，移民署因此配合指揮中心的防疫政策，停止自動延長停留期限措施。

移民署表示，未來不再給予自動延長停留期限，109年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民須於屆期前離境，但為了讓外來人口安排離境規劃及行程，將給予一段寬限期，自動延長停留期限措施適用對象的停留期限於111年11月30日前到期者，請於111年11月30日前離境；停留期限於111年12月1日(含)後者，請於自動延期後的合法停留期限屆滿日前離境。

移民署另提醒外來人口，若不確定停留期限，可於出境前先至移民署各直轄市、縣(市)服務站確認。移民署進一步表示，外來人口如有因疾病或懷胎，出國有生命危險之虞、遭遇天災或其他不可避免之事變等情況時，可以檢附相關佐證資料向移民署各直轄市、縣(市)服務站申請延長在台停留期間。
移民署
外來人口
自動延期停留
開放邊境

相關新聞

快訂機票來賞雪　10/1起加拿大取消所有入境防疫限制　免隔離、接種疫苗和戴口罩
快訂機票來賞雪　10/1起加拿大取消所有入境防疫限制　免隔離、接種疫苗和戴口罩
2022/09/27 11:55
出國旅遊指日可待？交通部證實：出入境團客指引通過
出國旅遊指日可待？交通部證實：出入境團客指引通過
2022/09/14 17:37
打擊跨國人口販運 台灣政府、各國駐台人員、NGO研討對策
打擊跨國人口販運 台灣政府、各國駐台人員、NGO研討對策
2022/08/23 16:40
公私協力促成返鄉最後一哩路 越南移工落葉歸根
公私協力促成返鄉最後一哩路 越南移工落葉歸根
2022/08/15 13:54
紐西蘭開放觀光囉！曾是防疫最嚴國 30日起入境僅需完整疫苗證明
紐西蘭開放觀光囉！曾是防疫最嚴國 30日起入境僅需完整疫苗證明
2022/07/30 17:15

更新時間 : 2022-10-25 18:24 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」