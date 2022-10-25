台北市長參選人黃珊珊網路媒體專訪談市政：破除藍綠 才能看到真正做事的人

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）LINE TODAY 最新網路節目今（25日）邀請到台北市長參選人黃珊珊，針對台北市政與選舉做出回應，也藉此機會說明市民不知道的政績，盼能讓外界看到藍綠以外，真正在做事的人。

LINE TODAY節目「今天神回應」今對台北副市長黃珊珊進行專訪，搜集市民想知道的問題，以及即將到來的11月26日九合一大選相關議題提出討論。

針對市政，主持人說，台北市政府內部的首長評比中，黃珊珊連續五年獲得首長評比第一名，請問是如何做到的？黃珊珊表示，溝通、協調與團隊的概念非常重要，當了防疫部指揮官後，每天都有挑戰，要讓部門扣在一起往前走，過程中不只是命令，而是要一起找方法，身段要稍微軟一點，不是叫人做事，而是請人幫忙。

針對副市長的工作項目，主持人表示，過去副市長是比較沒有聲音的角色，不過因為疫情的關係，外界很快看到黃珊珊做的事情，不過除了防疫指揮官，副市長究竟還負責哪些市政項目？黃珊珊說，她督促15個局處，也管理公共安全、菜市場攤販、財政紀律、智慧城市等各面向。

選戰方面，主持人提到，這次北市選戰不外乎就是藍綠的烏賊戰，比較少人在討論政策，黃珊珊要如何撕掉標籤，讓市民看到真正在做事的人？黃珊珊說，台北市在八年前已經把藍綠標籤撕掉，現在中間選民這一塊越來越大，如果提出政策不被討論，就是一直提、一直提，有智慧的選民會認同。「現在的民調看得到藍綠正在往下走，我則是慢慢往上爬，用花招技巧、媒體大戰都不可能隱藏人民看到的事實。」

民生方面，關於育兒福利問題，主持人提問「市長要如何面對市民要上班，又不想把小孩給爸媽帶的狀況？台北市之後會有什麼相關規劃嗎？」黃珊珊說，其實台北市的資源相對多，托育托幼的補助比全國高，補助的錢再多，找不到好的老師也是問題，所以重點在於托育品質，未來政府會鼓勵院所、機構提供老師的獎金。這次發現公幼還有剩下名額，因此之後會規劃資源再調配。此外，她認為義務教育可以下放到五歲，免學費可以到三歲、四歲，再新增保母臨托服務。

針對台北市長柯文哲取消老人敬老金，黃珊珊認為，要好好說明這30幾億的津貼是用在哪，像是老人共餐、樂活遊、480點、老人健保費等，而這次選舉，藍綠兩黨用法律立法希望重新發放老人津貼，讓台北市面臨預算問題，黃珊珊說，她若上任，將會想辦法解決此問題，而目前她也有些想法，像是將超收預算剩餘的錢，拿10%發敬老金，因為大家也不想用舉債來發錢。

再來是關於智慧城市，主持人問黃珊珊，未來想把台北市待到什麼樣的地方？台北市已經夠智慧了嗎？黃珊珊說，目前台北市是全球智慧城市排名第四，亞洲第二，這是瑞士洛桑管理學院（IMD）排名的。而所謂智慧城市，是利用智慧科技來解決城市問題，台北市的做法是招標讓廠商來做，現在已經有像是智慧號誌、科技執法、智慧垃圾桶等成果。

交通方面，主持人表示，台北市的大眾運輸系統已經非常滿了，未來還有什麼目標會執行？黃珊珊說，淨零碳排是趨勢，台北市未來要持續執行「綠運輸」，北市電動機車的補助最高，還有捷運也會再規劃，期盼未來各個交通載具能夠平權，解決壅塞的情形。