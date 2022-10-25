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烏克蘭議員來訪 台烏友誼酒會26日登場

此番烏克蘭國會議員Kira Rudik應邀訪台，是繼兩國國會友誼小組成立後，首位烏國國會議員來訪，彰顯前線民主國家的團結與真誠友誼，外交部表達誠摯歡迎。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 17:49
烏克蘭國會議員Kira Rudik訪台，外交部將於26日舉辦台烏友誼酒會，加深雙邊交流。（圖／中央社）

烏克蘭國會議員Kira Rudik訪台，外交部將於26日舉辦台烏友誼酒會，加深雙邊交流。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）世界民主運動全球大會今（25）日於台北登場，烏克蘭國會議員Kira Rudik及該國 NGO代表及專家應邀來台共襄盛舉，烏克蘭與我國國會今 （2021）年下半年互設友誼小組，明日外交部將舉行台烏友誼酒會，增加雙方友好互動，強化交流與深入瞭解。

威權國家俄羅斯今年初對民主烏克蘭發動侵略戰爭，台灣人民心繫烏國，舉國響應募款募資送暖；烏克蘭不滿中國對俄烏戰爭的態度與立場，也為台烏雙邊友誼帶來契機。今年8月17日，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）宣布成立跨黨派友台小組，我國立法院接力，於10月11日成立「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」，推動台烏兩國國會交流。

此番Kira Rudik應美國民主基金會（NED）邀請來台參加「世界民主運動」(WMD)全球大會，是繼兩國國會友誼小組成立後，首位烏國國會議員來訪，彰顯前線民主國家的團結與真誠友誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部發言人歐江安表示，為歡迎遠道來訪的友人，外交部將於26日下午在台北賓館舉辦台烏友誼酒會，主人外交部長吳釗燮將邀請上述烏克蘭的訪賓、我國立院台烏友誼小組會長、副會長們及立法委員、烏克蘭在台僑民、學生、外國駐台機構代表等人共襄盛舉；梅列日科主席也將應邀預錄影片或線上參與，藉此增加與我方友好互動，強化交流與深入瞭解。

歐江安表示強調，台灣與烏克蘭兩國皆位處威權主義向外擴張的戰略最前沿，自俄烏戰爭爆發以來，台灣人民感同深受，進行愛心捐款及捐贈大量人道救援物資協助中東歐國家安置遠離家園的烏國人民，台灣人民的愛心充分流露患難中的真情。未來台灣將持續與國際民主夥伴合作，共同協助烏克蘭戰後重建，期待讓烏國人民早日重回往日平靜生活。
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更新時間 : 2022-10-25 18:24 GMT+08:00

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